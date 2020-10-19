Ayasofya'daki Halı Müzesi imarethane olacak

Ayasofya içinde bulunan ve 2013’ten beri Halı Müzesi olarak kullanılan bölüm yeniden imarethaneye dönüştürülecek.

Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy, Temmuz ayında cami olarak yeniden açılan Ayasofya’da yer alan Halı Müzesi’ndeki halıların kaldırıldığını, müzenin yeniden imarethaneye dönüştürüleceğini söyledi.

Ayasofya ve etrafındaki yapıların “Fatih Sultan Mehmet’in vakfiyesi ile vakfedilmiş eserler olduğunu” kaydeden Ersoy, "imarethane biriminin de bunlar arasında yer aldığını” söyledi.

Ersoy "Burası Genel Müdürlüğümüzce yaklaşık 6 senedir Halı Müzesi olarak değerlendirilmekteydi. Ayasofya'nın aslına rücu etmesini müteakip biz de Halı Müzesi'nde sergilenen halılarımızı oradan çıkarttık. İmarethanenin Fatih Sultan Mehmet Han'ın vakfiyesine uygun şekilde asli hizmetini yerine getirmesini sağlamak üzere çalışmalarımıza başladık” dedi.

'Artan tuvalet ihtiyacına yönelik projelendirme'

Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesi sonrasında öncelikle yapının mevcut durumunun kontrolünü yapmaya başladıklarını anlatan Ersoy, cami olarak ibadete açık ve kullanılır olduğu için elektrik ve mekanik projelerin çizilmesine ve lavaboyla tuvalet ihtiyacı için artan talebi karşılamaya yönelik projelendirme çalışmalarına öncelik verildiğini bildirdi.



Ersoy Ayasofya Külliyesi içinde yer alan Fatih Medresesi'nin, Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğünce devam ettirilen rekonstrüksiyonunun da Vakıflar Genel Müdürlüğünce devralındığını bildirdi. Medresenin kullanım amacına istinaden uygulama projesinin revize edileceğini belirten Ersoy, ilgili Koruma Kurulunun onayının ardından çalışmalara hızla başlanılacağını söyledi.

