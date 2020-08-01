'Ayasofya Kilisesi’nin Suriye'de inşası tartışılacak bir şey değil'

Suriye'de Ortodoks toplumunun yoğunlukta yaşadığı Sukaylebiye ilçesine Ayasofya’nın bir kopyasının, kilise olarak inşa edileceği söyleniyor.

Konuyla ilgili Sputnik’e konuşan Sukaylebiye Ulusal Savunma Komitesi Başkanı Nebil Abdallah, kilisenin inşası fikrinin her şeyden önce Suriyeli Ortodoks toplumu için sembolik bir anlam taşıdığını kaydederek özel yatırım projesi olduğundan dolayı hiç siyasi boyutunun olmadığına vurgu yaptı.

Abdallah, "Bu tamamen özel bir proje, finansmanı da özel yatırımlarla yapılacak. Kilisenin inşa edileceği bölge arazisi Suriyeli Hristiyan bir aileye ait. Bu, gayet küçük bir kilise olacak, geniş kapsamlı inşaat çalışmaları söz konusu değil. Bence medyanın bu konuya ilgisi fazla abartıldı, bu kadar tartışma yaratacak bir şey yok aslında" diye konuştu.

Abdallah, Türkiye'de medyada yer alan kilisenin inşaat projesinde "Rusya’nın parmağı olabileceği" iddiaları konusunda da, "Hayır, Rusya’nın bu projeyle hiçbir alakası yok, onu tamamen kendi imkanlarımızla gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Rusya’daki bazı özel yatırımcılardan finansal destek önerisi gelmiştir, ancak bu, Moskova’nın resmi yardımı olarak değerlendirilemez" dedi.

Kilisenin yanında Suriye'de savaşta ölenlerin anısını yaşatmak için bir anıtın da dikileceği umudunu dile getiren Abdallah, kilisenin inşa fikrinin Antakya Ortodoks Kilisesi Patriği X. John’dan onay aldığını sözlerine ekledi.

Habere göre, kilise aynı zamanda hem Hama bölgesinde, hem de ülke genelinde terör saldırılarında zarar görmüş tüm kiliselerin anısına inşa edilecek.