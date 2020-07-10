Ayasofya kararına ilk tepkiler: Yunanistan 'provokasyon', UNESCO 'üzüntü duyuyoruz' dedi

Rus Ortodoks Kilisesi'nin basınla ilişkilerden sorumlu yetkilisi Vladimir Legoyda, Danıştay'ın kararına ilişkin olarak, "Rus Ortodoks Kilisesi ile diğer Ortodoks kiliselerinin endişelerine kulak verilmemiş olması çok üzücü" dedi.

Legoyda, "Söz konusu karar, çok yazık ki, mevcut anlaşmazlıkları gidermeye yönelik değil. Tam tersine, (Rus Ortodoks Kilisesi lideri) Patrik Kirill’in 6 Temmuz'daki açıklamasında belirttiği gibi daha büyük parçalanmalar ile anlaşmazlıklara yol açabilir" ifadesini kullandı.

Karar uyarınca idarenin 30 gün içerisinde Ayasofya’nın müze öncesindeki durumuna getirilerek, tamamının cami olacak şekle dönüştürmesi gerekiyor.

Yunanistan Kültür Bakanlığı: Ayasofya kararı bütün uygar dünyaya karşı bir provokasyon

Ayasofya'nın müzeye çevrilmesine dair Bakanlar Kurulu kararının iptal edilmesine Yunanistan'dan ilk tepki geldi.

Kararın ardından Yunanistan Kültür Bakanlığı bir açıklama yayımladı.

Açıklamada "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın siyasi iradesinin bir sonucu olarak gelen bu karar, anıtın eşsiz değerini ve ekümenik doğasını tanıyan uygar dünyaya açık bir provokasyondur" denildi.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ayasofya kararının dünya kültür mirasının yanı sıra UNESCO için de tahrik oluşturduğu hakkında AB'deki mevkidaşlarıma bilgi verdim" dedi.

ABD'den ilk tepki

ABD'li Demokrat Senatör Bob Menendez sosyal medya hesabından, "Erdoğan'a kararını değiştirerek Ayasofya'nın bütün inanç ve kültürlerden insanların ziyaretine açık bir müze olarak sahip olduğu önemli mirası yeniden tesis etmesi çağrısında bulunuyorum" açıklamasını yaptı.

UNESCO: Üzüntü duyuyoruz

UNESCO da Ayasofya'nın müze statüsünün değiştirilmesi kararından üzüntü duyduklarını açıkladı.

