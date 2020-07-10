Ayasofya kararına ilk tepkiler: Yunanistan 'açık bir provokasyon' dedi

Rus Ortodoks Kilisesi'nin basınla ilişkilerden sorumlu yetkilisi Vladimir Legoyda, Danıştay'ın kararına ilişkin olarak, "Rus Ortodoks Kilisesi ile diğer Ortodoks kiliselerinin endişelerine kulak verilmemiş olması çok üzücü" dedi.

Legoyda, "Söz konusu karar, çok yazık ki, mevcut anlaşmazlıkları gidermeye yönelik değil. Tam tersine, (Rus Ortodoks Kilisesi lideri) Patrik Kirill’in 6 Temmuz'daki açıklamasında belirttiği gibi daha büyük parçalanmalar ile anlaşmazlıklara yol açabilir" ifadesini kullandı.

Karar uyarınca idarenin 30 gün içerisinde Ayasofya’nın müze öncesindeki durumuna getirilerek, tamamının cami olacak şekle dönüştürmesi gerekiyor.

Yunanistan Kültür Bakanlığı: Ayasofya kararı bütün uygar dünyaya karşı bir provokasyon

Ayasofya'nın müzeye çevrilmesine dair Bakanlar Kurulu kararının iptal edilmesine Yunanistan'dan ilk tepki geldi.

Kararın ardından Yunanistan Kültür Bakanlığı bir açıklama yayımladı.

Açıklamada "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın siyasi iradesinin bir sonucu olarak gelen bu karar, anıtın eşsiz değerini ve ekümenik doğasını tanıyan uygar dünyaya açık bir provokasyondur" denildi.