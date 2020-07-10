Ayasofya kararına ilk tepkiler: ABD 'hayal kırıklığına uğradık', Yunanistan 'provokasyon' dedi

Ayasofya'nın müze statüsünün kaldırılmasının ardından Yunanistan, ABD, Rusya ve UNESCO tarafından yapılan açıklamalar yapıldı.

Rus Ortodoks Kilisesi'nin basınla ilişkilerden sorumlu yetkilisi Vladimir Legoyda, Danıştay'ın kararına ilişkin olarak, "Rus Ortodoks Kilisesi ile diğer Ortodoks kiliselerinin endişelerine kulak verilmemiş olması çok üzücü" dedi.

Legoyda, "Söz konusu karar, çok yazık ki, mevcut anlaşmazlıkları gidermeye yönelik değil. Tam tersine, (Rus Ortodoks Kilisesi lideri) Patrik Kirill’in 6 Temmuz'daki açıklamasında belirttiği gibi daha büyük parçalanmalar ile anlaşmazlıklara yol açabilir" ifadesini kullandı.

Karar uyarınca idarenin 30 gün içerisinde Ayasofya’nın müze öncesindeki durumuna getirilerek, tamamının cami olacak şekle dönüştürmesi gerekiyor.

Yunanistan Kültür Bakanlığı: Ayasofya kararı bütün uygar dünyaya karşı bir provokasyon

Ayasofya'nın müzeye çevrilmesine dair Bakanlar Kurulu kararının iptal edilmesine Yunanistan'dan ilk tepki geldi.

Kararın ardından Yunanistan Kültür Bakanlığı bir açıklama yayımladı.

Açıklamada "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın siyasi iradesinin bir sonucu olarak gelen bu karar, anıtın eşsiz değerini ve ekümenik doğasını tanıyan uygar dünyaya açık bir provokasyondur" denildi.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ayasofya kararının dünya kültür mirasının yanı sıra UNESCO için de tahrik oluşturduğu hakkında AB'deki mevkidaşlarıma bilgi verdim" dedi.

ABD Dışişleri Bakanlığı: Hayal kırıklığına uğradık

ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin Ayasofya'nın statüsünü değiştirme kararından dolayı "hayal kırıklığı"na uğradıklarını açıkladı. Açıklamada ABD'nin Türkiye'den Ayasofya'nın "herkesin erişimine açık olmaya devam etmesini temin edecek planlarını duymayı beklediği" ifade edildi.

ABD'den karara ilk tepkiyi gösteren Demokrat Senatör Bob Menendez ise sosyal medya hesabından, "Erdoğan'a kararını değiştirerek Ayasofya'nın bütün inanç ve kültürlerden insanların ziyaretine açık bir müze olarak sahip olduğu önemli mirası yeniden tesis etmesi çağrısında bulunuyorum" açıklamasını yaptı.

UNESCO: Korunma statüsü gözden geçirilecek

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Ayasofya'nın müze statüsünün değiştirilmesi kararından üzüntü duyduklarını açıkladı. UNESCO, Dünya Kültür Mirası Komitesi'nin bir sonraki toplantıda Ayasofya'nın korunma statüsünün gözden geçirileceğini açıkladı.

Açıklamada ayrıca Dünya Kültür Mirası listesindeki yapıların statülerinde yapılacak değişikliğin UNESCO'ya bildirilmiş olması gerektiği de hatırlatıldı. "Türkiye'nin bizi önceden bilgilendirmemiş ve bu konuda diyalog başlatmamış olması üzücü" denilen açıklamada Türk yetkililerden konu hakkında diyalog kapısını açmaları talep edildi.

