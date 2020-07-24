Ayasofya imamı Bünyamin Topçuoğlu, ‘FETÖ’ etkinliğine katılmış!

Danıştay kararıyla müzeden camiye dönüştürülen Ayasofya’da kılınan ilk cuma namazında 3 imam ve 5 müezzin görev aldı.

Cumhuriyet'in haberine göre, namazda görev alan imamlardan Bünyamin Topçuoğlu'nun, 2013'te Erzurum'da düzenlenen “Hayatın Işık Kaynağı Kur'anı Kerim” adlı programı düzenleyen Erzurum Çalışanları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin (Alınteri) etkinliğine katıldığı ortaya çıktı.

Derneğin, firari AKP Eski Milletvekili Hakan Şükür’ü ve ‘FETÖ’nün kapatılan yayın organı Zaman’ı destekleyen paylaşımlar yaptığı için 2016 yılında yayımlanan Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatıldığı ortaya çıktı.

OdaTV'de yer alan habere göre, 23 Aralık 2013'te Erzurum Çalışanları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (Alınteri) tarafından “Hayatın Işık Kaynağı Kur'anı Kerim” adlı program düzenlendi. Programda Kur’an tilaveti verildi ve FETÖ lideri Fethullah Gülen’in 6 dakika süren Kur'an-ı Kerim konulu vaazı verildi. FETÖ liderinden “Hocaefendi” diye bahsedilirken programda bugün Ayasofya’da görev yapan Erzurum doğumlu Bünyamin Topçuoğlu da yer aldı.

Dernek KHK ile kapatılmış

2016 yılında yayımlanan KHK ile kapatılan dernekler arasında Erzurum Çalışanları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (Alınteri) de yer aldı.

Alınteri Derneği’nin sosyal medya hesabında, FETÖ firarisi AKP Eski Milletvekili Hakan Şükür’ü ve FETÖ’nün kapatılan yayın organı Zaman’ı destekleyen paylaşımlar yaptığı ortaya çıktı.

Ayasofya'da imam olarak görev yapan Bünyamin Topçuoğlu'nun da, FETÖ'yü savunan, KHK ile kapatılan derneğin düzenlediği ve FETÖ liderinin vaaz verdiği programa katıldığı belirtildi.