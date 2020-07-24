Ayasofya için özel para basıldı

Danıştay kararıyla müzeden camiye dönüştürülen Ayasofya'da bugün cuma namazı kılınacak. Darphane Genel Müdürlüğü ise bugüne özel olarak üç tip 1 TL basımı gerçekleştirdi. Paralardan biri tedavüle sokulacak. Kalan iki gümüş ve bronz hatıra parası koleksiyonerler için üretildi.

Özel para basıldı

Hazine ve Maliye Bakanlığı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada ise şöyle denildi:

Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi’nin yeniden ibadete açıldığı günün anlam ve önemine binaen Darphane özel çalışması tamamlanmıştır.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından “Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nin yeniden ibadete açılması” konulu tedavül para ve hatıra para basılmıştır.

1) Tedavül Para (1 TL) – Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nin yeniden ibadete açılması anısına tedavüle verilecek 1 TL küpürlerinden arka yüzeyine Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nin resmi basılarak üretim yapılacak ve 24 Temmuz 2020 tarihi itibariyle piyasaya sürülecektir.

2) Hatıra Para – Koleksiyonerlere yönelik, açılış tarihine özel piyasaya sunulacak en fazla 5.000 adet gümüş ve 10.000 adet bronz hatıra para basılmıştır. Gümüş hatıra paralar 185 TL karşılığında, bronz hatıra paralar 55 TL karşılığında sertifikaları ile birlikte kurumun Beşiktaş'ta bulunan genel müdürlük binasındaki mağazadan ve internet üzerinden kurumun e-mağazasından satın alınabilecektir.