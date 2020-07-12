Ayasofya için korkutan örnek: Trabzon’daki Ayasofya’nın başına gelmeyen kalmadı

AKP’nin Ayasofya Müzesi'ni camiye çevirme kararı tepki çekmeye devam ederken, alınan bu kararın tarihi yapıya geriye dönüşü olmayan zararlar vermesinden endişe ediliyor.

Bundan 7 yıl önce Trabzon Ayasofya Müzesi’ni de benzer bir karar alarak camiye çeviren AKP, restorasyon, perde ve ayakkabılık gibi adımlarla tarihi yapıya telafisi olmayan zararlar vermişti.

Perdeyle açılmıştı

Trabzon’un Ayasofya Mahallesi’nde bulunan ve uzun süre müze olarak kullanılan Ayasofya, 52 yıl aradan sonra camiye çevrilmişti.

Mihrap ve minber yerleştirilen tarihi yapıda ilk namaz, 2013 yılının Haziran ayında kılınmış, namaz sırasında freskler perde ile kapatılmıştı.

Ancak burada durulmadı. Zaman içinde yerler tamamen halıyla kaplandı, yapının içindeki tarihi fresklerin tek biri bile görünmez kılındı.

Perdeyle kapatılan alan

Restorasyon skandalı

Perdeyle açılan, freskleri ve mozaikleri kapatılan Trabzon’daki Ayasofya Müzesi, bir de AKP’nin restorasyon saldırısına maruz kaldı.

AKP’nin restorasyon adı altında hazırladığı proje Mimarlar Odası’nın itirazı üzerine kesin olarak reddedilirken, bu ret kararına karşın başlatılan çalışamalar sırasında projeye onay veren başka bir karar çıkarıldı.

Söz konusu çalışmaların ardından Mimarlar Odası’ndan yapılan açıklamada, tarihi yapıya geriye dönüşsüz zarar verildiği vurgulandı.