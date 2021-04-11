Ayasofya eski imamı Boynukalın, koronavirüse yakalandı

Geçtiğimiz günlerde Ayasofya imamlığı görevinden ayrılan Mehmet Boynukalın, koronavirüse yakalandı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Boynukalın, ''Koronadan dolayı evde ilaç alıyor ve istirahat ediyorum. Dualarınızla çabuk atlatırız inşallah. Elhamdülillah alâ külli hal'' ifadelerini kullandı.

Boynukalın imam olarak atandığı günden bu yana yaptığı açıklamalarla tepki çekmişti. Son dönemde bazı AKP'li yöneticilerle de polemiğe girdiği için uyarılan Boynukalın affını istemiş ve görevden ayrılmıştı.