'Ayakta kalma' konusu açıklığa kavuştu

Protokol sıralaması aynı olduğu halde AB içinde iki farklı kurumda görev yapan AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel Erdoğan'la birlikte basının karşısına çıktıklarında bir koltuk krizi yaşanmıştı.

Erkek bürokrat Michel Erdoğan'ın yanında duran koltuğa hızlı adımlarla yerleşirken ayakta kalan kadın bürokrat Leyen kısa jestlerle tepki göstermiş, daha sonra kendisine gösterilen ikili koltuğa geçmişti.

Özellikle Türk basınında olay, Türk Dışişleri'nin protokoldeki ayrımcılığıyla bağlantılandırılmış, Erdoğan'ın kadın bürokratla oturmama tercihinin ürünü olduğu görüşü savunulmuştu.

Öte yandan görüntüler, sorunun daha çok iki AB bürokratı arasında (hatta belki de iki AB kurumu arasında) yaşanan bir anlaşmazlık olduğunu gösteriyordu. Nitekim, Türk dışişleri yetkilileri protokol ve oturma düzeninin görüşme öncesinde görüşüldüğünü iki koltuk tercihinin AB Konseyi Başkanı Charles Michel'in ekibi tarafından yapıldığını duyurmuştu.

Olay, Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın parlak sözcüsü Zaharova tarafından incelikle alaya alınmış, Zaharova iki bürokrat arasında yaşananlar için "koltuk kapmaca oyunu" benzetmesi yapmıştı. Zaharova'ya göre oynanan oyunda müzik susmuş ve ’Batı’nın birliği’ görülmüştü.

Bugün Alman yarı resmi "sivil" yayını Deutche Welle'de olayla ilgili bir gelişmeye yer verildi.

DW'nin haberine göre, geçen hafta Ankara’da yaşanan protokol krizinden sonra iki AB bürokratı bir araya gelmiş ve olayı değerlendirmiş. Bu görüşmede Von der Leyen, AB Konseyi Başkanı Michel’e "Bir daha asla böyle bir duruma izin vermeyeceğini" söylerken, Michel de olaydan derin üzüntü duyduğunu, "Geceleri uykularının kaçtığını ve o sahnelerin kafasında sürekli dönüp durduğunu" belirtmiş.