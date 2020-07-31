Avusturyalı şirketten ABD'ye 'Kuzey Akım 2 yaptırımı' tepkisi: Siyasi yanıt verilmeli

Avusturyalı enerji şirketi OMV, ABD'nin Kuzey Akım 2 projesine yönelik yaptırım tehdidine "siyasi yanıt verme" çağrısında bulundu.

Sputnik'te yer alan habere göre, şirketin CEO'su Rainer Seele, Alman gazete Frankfurter Allgemeine Zeitung'a yaptığı açıklamada, doğal gaz boru hattına ilişkin anlaşmazlıkların, "Avrupa'nın bağımsızlığını savunmaya geçme" boyutuna varacağını söyledi.

Seele, ABD'ye karşılık verecek olanın şirketler değil siyasetçiler olması gerektiğini belirtti. Seele, "Bir Avrupalı şirket olarak, siyasetçilerden, Avrupa'nın yatırım bölgesi olarak çekiciliğini yitirmemesi yönünde çalışmalarını bekliyoruz" dedi.

OMV, Rus devlet iştletmesi Gazprom öncülüğündeki projeye yatırım yapan 5 Avrupalı şirketten biri. Projeye yatırım yapan diğer Avrupalı şirketler Wintershall Dea, Uniper, Shell ve Engie.

Finlandiya'nın devlet işletmesi Fortum'un yönetiminde olan Almanya merkezli Uniper de, gazeteye yaptığı açıklamada, "ABD'nin, Avrupa'nın enerji güvenliği için önemli olan altyapı projesini baltalamaya çalışmaya devam etmesini üzülerek izlediklerini" belirtti.

ABD Senatosu'nun geçen hafta geçirdiği 2021 savunma harcamaları yasası, Kuzey Akım 2'ye yönelik yeni yaptırımlar içeriyordu. Yasanın, ABD Başkanı Donald Trump'a ulaşmasından önce, ilgili Temsilciler Meclisi yasasıyla uyumlu hale getirilmesi gerekiyor.

Yasa, tüm şirketlere proje kapsamında boru döşemeyi, hizmet ve taahhüt sağlamayı ve projeye dahil olan gemilere limanları açmayı yasaklamayı öngörüyor. Yasa, onaylanması durumunda geçmişe dönük olarak Aralık 2019'dan itibaren yürürlüğe girmiş olacak.

ABD yaptırımları, geçtiğimiz yılın sonunda İsviçre merkezli boru döşeme şirketi Allseas'in,1230 kilometrelik ikiz su altı boru hattının yapımının bitimine 160 km kala projeden çekilmesine neden olmuştu.

Gazprom, buna karşılık boru hattınının geri kalanını bağımsız olarak inşa edeceğini belirtmiş ve inşanın tamamlanması için boru döşeme gemisi Akademik Cherskiy'i Baltık Denizi'ne konuşlandırmıştı.

Sıvılaştırılmış doğal gaz ihracatı yapan ABD, Kuzey Akım 2'yi, inşaatın başlamasından bu yana engellemeye çalışıyor. Projenin tamamen ticari amaçlı olduğunu söyleyen Rusya, ABD'yi olayı siyasileştirmeye çalışmakla suçluyor. Avrupa Komisyonu da, Almanya ve Avusturya hükümetleriyle birlikte ABD'nin projeye dönük baltalama hamlelerine karşı çıktığını açıklamıştı

Almanya Ekonomi Bakanı Peter Altmaier, Haziran ayında yaptığı açıklamada, Washington'u "yaptırım tehdidini kuvvetlendirerek sınır ötesi hamleler yapmak ve uluslararası hukukla çelişmek"le suçlamıştı. Berlin'in söz konusu yaptırımlara karşı bir AB tepkisi oluşturmayı hedeflediği belirtiliyor.