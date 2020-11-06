Fransa'daki cihatçı saldırı dalgasının ardından geçtiğimiz günlerde Avusturya'da da IŞİD saldırısı yaşanmıştı.
Sputnik'in haberine göre, Avusturya içişleri ve entegrasyon bakanlıkları, "radikal camilerin" kapatılması talimatı verdi.
Haber Merkezi
Avusturya'dan 'radikal camileri' kapatma kararı
Fransa'nın ardından Avusturya'da da yaşayanan IŞİD saldırısının ardından 'radikal camilerin' kapatılması kararı alındı.
Haber Merkezi
Fransa'daki cihatçı saldırı dalgasının ardından geçtiğimiz günlerde Avusturya'da da IŞİD saldırısı yaşanmıştı.
Sputnik'in haberine göre, Avusturya içişleri ve entegrasyon bakanlıkları, "radikal camilerin" kapatılması talimatı verdi.