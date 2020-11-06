Avusturya'dan 'radikal camileri' kapatma kararı

Fransa'nın ardından Avusturya'da da yaşayanan IŞİD saldırısının ardından 'radikal camilerin' kapatılması kararı alındı.

Haber Merkezi

Fransa'daki cihatçı saldırı dalgasının ardından geçtiğimiz günlerde Avusturya'da da IŞİD saldırısı yaşanmıştı.

Sputnik'in haberine göre, Avusturya içişleri ve entegrasyon bakanlıkları, "radikal camilerin" kapatılması talimatı verdi.

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