Avusturya'da Müslüman Kardeşler bağlantılı 30 kişi gözaltına alındı

Avusturya medyasında yer alan haberlere göre ülkede Pazartesi günü 60 binada arama yapıldı ve polis terörle mücadele operasyonu kapsamında 30 kişiyi gözaltına aldı. Operasyonun yakın tarihte Viyana'da meydana gelen saldırı ile bir bağlantısı olmadığı kaydedildi.

Polis, Steiermark, Karintiya, Viyana ve Aşağı Avusturya illerindeki apartmanlara, evlere, işyerlerine ve dernek binalarına baskın düzenledi. Operasyon Avusturya'da terör örgütü olarak tanınan Müslüman Kardeşler'e üye olduğu veya desteklediğinden şüphelenilen kişileri hedef aldı.

Graz soruşturma ofisi, 70'den fazla kişinin Müslüman Kardeşler'e üye oldukları ve onları destekledikleri şüphesiyle soruşturma altında olduğunu söyledi.

2 Kasım'da Avusturya başkentinde bir dizi silahlı saldırı sonucu, dört kişi öldü ve 22 kişi yaralandı. Saldırıyı IŞİD üstlenmişti.