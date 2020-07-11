Avusturya'da Hırvat faşistlerin II. Dünya Savaşı anması yapması yasaklandı

Avusturya'nın alt parlamentosu, Yugoslav Partizanları tarafından öldürülen Hırvat Nazi işbirlikçisi faşist çete Ustaša üyelerinin Bleiburg'da anılmasını yasakladı.

Güney Avusturya'nın Karintiya eyaletindeki küçük bir kasaba olan Bleiburg yakınında gerçekleşen yıllık anmada, 1945 yılında Almanlarla beraber Kızıl Ordu ve Yugoslav Partizanlarından kaçarken Yugoslav Partizanlara tarafından Bleiburg'da yakalanan işgalcilerle işbirliği yapan faşistler anılıyor.

Anmada İkinci Dünya Savaşı sırasında ünlü Jasenovac gibi toplama kamplarında Yahudileri, Sırpları, Romanları katleden ve Alman işgalcilerle işbirliği yapan kukla "Bağımsız Hırvatistan Devleti" ve Ustaša'ya ait semboller kullanılıyor.

Zagreb'de toplanan faşistler 2017, Fotoğraf: AP Photo

İşgalcilerle işbirliği yapanların anılması bu yıl protesto edilmişti

Saraybosna'da işbirlikçiler için yapılan anma sırasında faşizm karşıtları eylemler düzenlemişti. "Bleiburg Katliamı" anması adı altında yapılan eylemlere karşı Saraybosna halkı büyük bir eylem düzenlemişti.

Bu yıl, Saraybosna'da 16 Mayıs günü düzenlenen anma binlerce Bosnalı tarafından protesto edilmişti.

Saraybosna'daki anma, genellikle Avusturya'nın Bleiburg kentinde düzenlenen ve koronavirüs pandemisinin getirdiği kısıtlamalar nedeniyle iptal edilen toplanmanın yerine düzenlenirken, anmanın Hırvatistan koluysa Zagreb kentinde bir mezarlıkta gerçekleşti.

Protestocular, II.Dünya Savaşı sırasında Naziler ve onların işbirlikçileri tarafından işkence görerek öldürülen Yugoslav Partizanların fotoğraflarını taşıyarak şehirde yürüdüler.

16 Mayıs 2020 Fotoğraf: AP, Kemal Softic

Bu yıl düzenlenen protesto, yirmi yılı aşkın bir süredir Bosna'daki en büyük anti-faşist toplantılardan biriydi.

Nazi müttefiki kukla hükümet altındaki işbirlikçiler Saraybosna'daki Holokost'u denetledi, on binlerce Sırp, Roman, Boşnak, Yahudi ve Hırvat anti-faşist ölüm kamplarına gönderildi.