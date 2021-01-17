Avusturya pandemi kısıtlamalarını Şubat ayına kadar uzattı

Avusturya, Covid-19 önlemi olarak uygulanan kapatmaların süresini uzattı. Avusturya Pazar günü, üçüncü Covid-19 önlemlerini Şubat ayına kadar genişletti.

Yeni karara göre mağazaların, müzelerin ve kuaför gibi işletmelerin 8 Şubat'tan itibaren yeniden açılması ön görülürken catering ve turizm sektörleri en az Mart ayına kadar kapalı kalacak.

Okullarsa önümüzdeki ay yarıyıl tatilinden sonra yüz yüze eğitime devam edecek.

Şansölye Sebastian Kurz, kısıtlamaları protesto etmek için Viyana'da 10 bin kadar kişinin yürüyüş düzenlemesinden bir gün sonra yaptığı açıklamada "Önümüzde iki ila üç zor ay var" dedi.

8,9 milyonluk bir ülke olan Avusturya, geçen yıl pandeminin başlamasından bu yana yaklaşık 390 bin koronavirüs vakası ve yaklaşık 7 bin Covid-19 bağlantılı ölüm bildirdi.

Dün ülkenin başkentinde virüs inkarcısı faşistler ve liberaller Covid-19 önlemlerine karşı miting düzenlemişti. Almanya'da kurulan neo-nazi bir hareketin düzenlediği mitingin kalabalık gözükmesi için Almanya'dan bindirilmiş kıtaların getirilmiş olabileceği iddialar arasında.