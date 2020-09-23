Avustralya'da en büyük toplu karaya vurma olayı: 380 balina öldü

Avustralya'nın Tasmanya Adası'nda ücra batı yakasında etrafı kayalarla çevreli kumluk sığ sularında pilot balinalar mahsur kaldı. Mahsur kalan balina sayısının 270’den çok daha fazla olduğu tespit edildi.

Daha çok pilot balinanın ölü bulunmasıyla birlikte toplam balina sayısının yaklaşık olarak 500 olduğu tahmin edildi. Bu durum ülke tarihinde en büyük toplu kıyıya vurma olayı olarak kayıtlara geçti.

Tazmanya Parklar ve Vahşi Yaşam Servisi yöneticisi Nic Deka, "Havadan bakınca kurtarılmalarını sağlayacak şartlar yok gibiydi. Çoğu ölmüş gibi gözüküyordu" dedi.

Yeni Zelanda'da 2018 yılında 200'den fazla pilot balina, bir hafta içinde farklı kıyılara vurarak can vermişti.