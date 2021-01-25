Avustralya Pfizer'ın aşısına onay verdi

Avustralya Terapötik Ürünler İdaresi'nin (TGA) Pazartesi günü yaptığı açıklamaya göre Pfizer Australia Pty biyofarmasötik şirketi tarafından üretilen Covid-19 aşısı, Avustralya'da yasal onay alan ilk aşı oldu.

Yapılan açıklamada "TGA, Pfizer Australia Pty Ltd'ye Covid-19 aşısı COMIRNATY için geçici onay verdi ve aşı Avustralya'da düzenleyici onayı alan ilk Covid-19 aşısı oldu. Pfizer'in sunumunun kapsamlı ve bağımsız bir incelemesinin ardından TGA, bu aşının Avustralya'da kullanım için gerekli olan yüksek güvenlik, etkinlik ve kalite standartlarını karşıladığına karar verdi" dedi.

Avustralya hükümeti, 2021'in ilk çeyreğinde 10 milyon doz Pfizer / BioNTech aşısının teslim edilmesini bekliyor. Ayrıca Avustralya AstraZeneca'yla 20 milyon doz ve Navavax ilaç şirketleriyle 11 milyon doz Covid-19 aşısı tedariği için anlaştı.

Geçici onayın iki yıl geçerli olduğu söyleniyor. TGA'ya göre aşı 16 yaş ve üstü kişilere uygulanacak.

Avustralya Sağlık Bakanlığı, salgının başlangıcından bu yana 909 ölüm dahil 28 binden 700'den fazla Covid-19 vakasını açıkladı.