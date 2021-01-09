Avukatlık bürosunda stajyer avukata taciz!

İstanbul'da bir avukatlık bürosunda staj yapan Arzu Sena Topuz, avukat S.K.'nin cinsel tacizine uğradığını belirterek şikayetçi oldu.

Topuz, önceki günlerde sorunsuz çalışan kameraların tacize uğradığı gün bozuk olduğunun iddia edildiğini ve ofisteki kameraların incelenemediğini söyledi.

Yaşadığı taciz olayını anlatan ve "Sesimi duyurmaya ihtiyacım var" diyen Topuz, "Ofisten çıktığım gibi adliyeye gidip hukuki süreci başlattım. Ofisteki kamera kayıtlarının incelenmesini istedik ancak bir gün önce sorunsuz çalıştığına dair kanıtları dosyaya sunduğumuz kameraların o gün bozuk olduğu iddia edildi. Hiçbir etik değer yargısı olmayan bu kişi avukatlık sıfatını haiz olamamalı. En ağır cezayı almalı ve toplum bu gibi kişilerden arındırılmalıdır. Günbegün verdiğim kiloların ve sıçrayarak uyandığım uykuların hesabının sorulmasını istiyorum. Sürecin adil bir şekilde yürütülmesini istiyorum" ifadesini kullandı.

Topuz'un tacizle suçladığı avukat ise Show Haber'e yaptığı açıklamada, "Kendisinin avukat olamayacağına yönelik cümlem oldu, onurunu kırmış olabilirim. Bundan dolayı hakkımda iftira attı. O Arzu Hanım'a söylersiniz bedeli çok ağır olur" dedi.