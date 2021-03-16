Avukatlardan açıklama: Savunmanın etkisizleştirilmesine yönelik düzenlemeler gündemde

Muğla Çağdaş Avukatlar Grubu, "hukuk reformu" adı altında yürürülüğe sokulması planlanan değişikliklerle ilgili açıklama yaptı.
"Çoklu Baro sürecinde de deneyimlediğimiz gibi savunmanın etkisizleştirilmesine yönelik yeni düzenlemeler gündemdedir. Sözde hukuk reformu başlığı adı altında avukatlık mesleği itibarsızlaştırılmaya ve yargı erkinin kurucu unsuru olan savunma yok edilmeye çalışılmaktadır" diyen avukatlar, ortak mücadele çağrısı yaptı.
Avukatların açıklamasının bir bölümü şöyle:
"Yargının ve hukukun ele geçirildiği, laikliğin ortadan kaldırılması hedefinin artık açıkça dile getirildiği ve laikliğe aykırı düzenleme ve uygulamalara hukuksal dayanaklar kazandırıldığı, yasaların uygulanmadığı, yok sayıldığı, gerekli görüldüğünde torba kanunlar ve kararnameler ile bir gecede değiştirildiği, iktidarın istediği kararların altına imza atan 'yargıç'ların ihtiyaç duyulan mahkemelere atandığı buna karşılık istenilen kararları vermeyen yargıçların sürgünlerle cezalandırıldığı bir ülkede yaşıyoruz.
'Yargıya güven yüzden 30'un altında'
Ülkemizde yargıya güven yüzde 30’ların altına düşmüş durumdadır. Siyasi iktidar tarafından yapılan atamalar ile bağımsızlığını yitiren bir yargı düzeni mevcuttur. Emir ve talimatlarla hareket eden yargı mensupları adeta iktidarın memuru haline gelmişlerdir. Muhalifler üzerindeki baskıyı arttırmak amacıyla yargı eliyle ceza alt ve üst sınırı çok düşük olan suçlardan tutuklamaya sevkler ve hatta tutuklama kararları verilmiştir. Bu keyfiliğe karşı durmanın tek yolu da savunmanın birlik içinde hukuksuzluklara karşı mücadele etmesidir.
Ekonomik sebeplerle intihar eden genç avukat haberlerini üzülerek okumaktayız. Asgari ücretin altında ücretlere adeta köle gibi çalışan çok sayıda meslektaşımız bulunmaktadır. Bu karanlık tabloya mahkum değiliz. Reddediyoruz."
Avukatlar açıklamalarını şöyle sonlandırdı:
- Hukuku eşitsizlikle, adaletsizlikle ve özgürlük ihlalleriyle mücadele aracı haline getirmek için,
- Uluslararası Sözleşmelerde ve Anayasada tanımlanan temel hak ve özgürlüklerin savunulması, korunması ve daha ileri seviyelere geliştirilmesi için,
- Kültürel, siyasal, sosyal, dini, etnik her türlü ayrımcılıkla “eşit yurttaşlık temelinde” mücadele etmek için,
- Düşünce ve örgütlenme özgürlüğünü sınırlayan antidemokratik yasa ve uygulamaların kaldırılması için,
- Yargının bağımsızlığı için,
- Savunmanın susturulması ve yok edilmesine yönelik tüm düzenleme ve uygulamaları bertaraf etmek için,
- Evrensel bir ilke olarak “adil yargılanma hakkı”nın ülke içinde yaşayan tüm bireyler hakkında istisnasız uygulanmasını sağlamak için,
- İşçi avukatların haklarının yasal güvenceye kavuşturulması ve emek sömürüsüne son vermek için,
- Emekçilerin hak mücadelelerinde hukuksal alanda ortaya çıkan ve çıkabilecek olan tüm gündemlere hızlıca müdahale etmek için,
- Çevrenin ve doğanın talanına karşı gerekli hukuk mücadelesini vermek için,
- Hayvan hakları ihlalleri ile ilgili gerekli yasal düzenlemelerin yapılması ve uygulanması için,
- Cinsiyet ayrımcılığı ile ve bu ayrımcılığa dayalı her türlü fiilin ortadan kaldırılması için,
- Kadına yönelik şiddet ile mücadele ve kadına yönelik şiddete karşı ve en hızlı ve etkin müdahale ve çözümleri üretmek için,
- Çocukların her türlü ihmal ve istismarına karşı etkin bir mücadele yürütebilmek amacıyla çocuk haklarının hayata geçirilmesinin takipçisi olmak, yargılamalarda çocuğun bireysel mücadelesi yanında yer almak ve yürütülecek tüm bu mücadele ve savunmalarda “çocuğun üstün yararı” na çalışmak için,
- Laikliğin ortadan kaldırılmasına yönelik düzenleme ve uygulamalara karşı laikliği savunmak için
- Bundan böyle “Muğla Çağdaş Avukatlar Grubu” olarak ortak hareket edeceğimizi ve çalışma yapacağımızı ilan ediyor, Muğla Barosu’na kayıtlı tüm meslektaşlarımızı geçmişten bugüne sürdürülen hukuk ve aydınlanma mücadelesine Muğla’dan katkı koymaya, onu geleceğe taşımaya ve bu amaçla güçlerimizi birleştirmeye çağırıyoruz.