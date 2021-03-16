Avukatlardan açıklama: Savunmanın etkisizleştirilmesine yönelik düzenlemeler gündemde

Muğla Çağdaş Avukatlar Grubu, "hukuk reformu" adı altında yürürülüğe sokulması planlanan değişikliklerle ilgili açıklama yaptı.

"Çoklu Baro sürecinde de deneyimlediğimiz gibi savunmanın etkisizleştirilmesine yönelik yeni düzenlemeler gündemdedir. Sözde hukuk reformu başlığı adı altında avukatlık mesleği itibarsızlaştırılmaya ve yargı erkinin kurucu unsuru olan savunma yok edilmeye çalışılmaktadır" diyen avukatlar, ortak mücadele çağrısı yaptı.

Avukatların açıklamasının bir bölümü şöyle:

"Yargının ve hukukun ele geçirildiği, laikliğin ortadan kaldırılması hedefinin artık açıkça dile getirildiği ve laikliğe aykırı düzenleme ve uygulamalara hukuksal dayanaklar kazandırıldığı, yasaların uygulanmadığı, yok sayıldığı, gerekli görüldüğünde torba kanunlar ve kararnameler ile bir gecede değiştirildiği, iktidarın istediği kararların altına imza atan 'yargıç'ların ihtiyaç duyulan mahkemelere atandığı buna karşılık istenilen kararları vermeyen yargıçların sürgünlerle cezalandırıldığı bir ülkede yaşıyoruz.

'Yargıya güven yüzden 30'un altında'

Ülkemizde yargıya güven yüzde 30’ların altına düşmüş durumdadır. Siyasi iktidar tarafından yapılan atamalar ile bağımsızlığını yitiren bir yargı düzeni mevcuttur. Emir ve talimatlarla hareket eden yargı mensupları adeta iktidarın memuru haline gelmişlerdir. Muhalifler üzerindeki baskıyı arttırmak amacıyla yargı eliyle ceza alt ve üst sınırı çok düşük olan suçlardan tutuklamaya sevkler ve hatta tutuklama kararları verilmiştir. Bu keyfiliğe karşı durmanın tek yolu da savunmanın birlik içinde hukuksuzluklara karşı mücadele etmesidir.

Ekonomik sebeplerle intihar eden genç avukat haberlerini üzülerek okumaktayız. Asgari ücretin altında ücretlere adeta köle gibi çalışan çok sayıda meslektaşımız bulunmaktadır. Bu karanlık tabloya mahkum değiliz. Reddediyoruz."

Avukatlar açıklamalarını şöyle sonlandırdı: