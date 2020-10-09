Avukatlara yeni baro baskısı: İmza atmayana sürgün

Ankara’da kurulması için imza toplama aşamasında olan 2 No’lu baro için, kamu avukatlarına baskı yapıldığı iddiaları gündeme geldi.

Özellikle Sağlık Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü’ndeki avukatların, kurum amirleri tarafından masasına dilekçe kâğıdı bırakılarak imzaya zorlandığı, dün itibarıyla 45’ten fazla avukata bu yöntemle imza attırıldığı öğrenildi.

Cumhuriyet'ten Sena Yaşar'ın haberine göre, üst düzey bürokratların, “İmzalamayanı taşra teşkilatına göndeririz, tayininizi çıkarırız, sizin için kötü olur, sonucuna katlanırsınız” gibi sözlerle avukatları tehdit ettiği öne sürüldü.

Ankara’daki Bakanlıklar, bakanlığa bağlı birimler ve il-ilçe teşkilatlarında görev alan 750’den fazla kamu avukatına baskıların, hem kurumun WhatsApp gruplarından hem de yüz yüze yapıldığı öğrenildi.