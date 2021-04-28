Avukat Müjde Tozbey Erden savcılıkta ifade verdi: İstismarcı babaya güç veren sizlersiniz

Konya'da 12 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle tutuklanan ve ilk duruşmada tahliye edilen baba, kızının "babam artık yatağıma girmeyecek, söz verdi" diyerek şikayetini geri çekmesinin ardından beraat etti.

Babanın ilk işi davayı üstlenen Önce Çocuklar ve Kadın Derneği Başkanı Avukat Müjde Tozbey Erden'den şikayetçi olmak oldu.

Savcılık istismarcı babanın kendisine "iftira atıldığı" iddiasıyla CİMER'den yaptığı şikayet üzerine avukat Tozbey Erden hakkında soruşturma başlattı.

Erden başlatılan soruşturma kapsamında bugün Konya Adliyesi'nde ifade verdi.

Avukat Tozbey Erden ifadesinde istismarcı babanın beraat ettiği davanın istinaf mahkemesinde halen devam ettiğine işaret etti.

'Mesleğimize yapılan bir hakaret'

Savcılık nezdinde başlatılan soruşturmanın sadece usul açısından bir eksiklik içermediğini belirten Erden "aynı zamanda mesleğimize yapılan bir hakaretten ibarettir" dedi.

Avukatın görevinden ötürü işlediği iddia edilen suçlarda soruşturma açılmadan önce HSK’dan izin alınması gerektiği hatırlatan Erden, hakkında açılan soruşturma öncesinde istismarcı bir babanın dava dosyasının incelenmesinin de gerektiğini dile getirdi.

'Savcılığınız istismarcı babayı ödüllendirmiştir'

"Savcılığınız bu tavrı ile istismarcı bir babayı ödüllendirmiş ve yaptığından gurur duymasını sağlamış; mesleğinin 17 yılı boyunca buna karşı mücadele etmiş bir avukatı cezalandırmaya çalışmıştır" diyen Erden, babanın o dönemde 12 yaşında olan kız çocuğunu istismar ettiğinden emin olduklarını ve şu anda diğer 5 kızının da tehlikede olduğu kanaatinde olduklarını belirtti.

Kız çocuğunun ve annenin şikayetlerini yoksullukları ve ilk duruşmada tahliye edilen istismarcı bir baba ile karşı karşıya bırakılmaları nedeniyle çektiklerini ifade eden Erden, çocuğu ve annesini bu nedenle kesinlikle suçlamadıklarını dile getirdi.

Erden ifadesinde "Asıl suçlu, istismarcı babayı çocuğumuz ve annesi ile karşı karşıya getiren ve ailemizi yoksulluğa iten düzenimiz. Bunlar yetmiyormuş gibi haklarını savunan Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneğinin Başkanını yargılamaya çalışarak, istismarcı babaya güç veren sizlersiniz. Savcılığınız tarafından yaptığınız yanlıştan dönülmesini umut ediyoruz" dedi.

Adliye önünde basın açıklaması

Önce Çocuklar ve Kadın Derneği, Erden'in ifadesini vermesinin ardından adliye önünde bir basın açıklaması yaptı.

Yapılan açıklamada derneğin mağdur çocuğun ve annesinin başvurusu üzerine kendilerine avukat atadığı belirtilerek "Ancak mağdur çocuğumuz ve annesinin aldığı ölüm tehditleri ve üstüne Konya 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nin istismarcı babayı tahliye etmesi nedeniyle çocuğumuz (babasının telefonundan) bizleri arayarak 'babam artık yatağıma girmeyecek, söz verdi' diyerek şikayetlerini geri çekmiş ve tarafımızı azletmişlerdir. Hemen ardından da istismarcı baba, dernek başkanımız Av.Müjde Tozbey Erden hakkında 'iftira' suçlamasıyla şikayetçi olmuştur" denildi.

İki ayrı rapor var

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bizler şikayetini geri çeken çocuğumuza ve annesine kızgın veya öfkeli değiliz. Bugün yine arasalar, derneğimiz olarak kendilerine yine tarafımızca avukat ataması yapılacaktır. İnanıyoruz ki çocuğumuz ve annesi bizlere yalan söylemediler. Çocuğumuzun cinsel olarak istismar edildiğine dair iki ayrı raporu bulunmaktadır

Çocuğumuzun cinsel olarak istismar edildiğine dair iki ayrı raporu bulunmaktadır. Bizler çocuğumuzu ve annesini, istismarcı baba ile karşı karşıya getiren, istismarcı babayı –çocuğumuzun iki ayrı raporu olmasına rağmen- beraat ettiren, babanın ölüm tehditlerine çocuğumuzu ve annesini maruz bırakan, korumayan, üstüne çocuğumuzu ve annesini yoksulluğa mahkum ettirerek zayıf düşüren bu yargı erkine ve düzene kızıyoruz.

Tüm bunlar yetmiyormuş gibi çocuğumuzun ve annesinin karşılaştığı yoksulluğa, yalnızlığa ve tehditler ile mücadele eden Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği başkanına karşı soruşturma başlatarak; istismarcı babayı daha da cesaretlendiren, bizleri de yıldırmaya çalışan yargı erkine öfkeliyiz.

Ama bilmeliler ki biz Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği, avukatlarıyla, doktorlarıyla, psikologlarıyla, işçileriyle, öğrencileriyle, ev hanımlarıyla top yekün bize ihtiyaç duyan kadın ve çocuklarımızın yanında kalmaya ve mücadelelerine destek olmaya devam edeceğiz."

Basın açıklamasına Kadın Dayanışma Komiteleri ile Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği de destek verdi.