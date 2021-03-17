Avukat Ersin Arslan'ı öldüren zanlı tutuklandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesi Sultan Orhan Mahallesi'nde icra memurlarıyla beraber hacze gelen 26 yaşındaki avukat Ersin Arslan'ı tabancayla vurarak öldüren Y.Y. sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Y.Y. cezaevine gönderildi.

Ersin Arslan, icra memurları ile birlikte Y.Y. isimli şahsın evine gitmiş, Y.Y. tarafından vurulmuştu. Yaralı avukat Arslan, Gebze'de bulunan özel bir hastaneye kaldırılmış ancak kurtarılamamıştı.

80 ilin barosu Arslan'ın ölümünün üzerine ortak açıklama bir yayımlayarak "Hakarete uğradık, dövüldük, bıçaklandık, öldürüldük. Daha ne kadar öldürüleceğiz?" demişti.