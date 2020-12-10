Avukat Aytaç Ünsal Edirne'de gözaltına alındı

Adil yargılama talebiyle 215 günlük ölüm orucunun ardından tahliye edilen avukat Aytaç Ünsal'ın Edirne'de gözaltına alındığı açıklandı.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Ünsal'ın hakkındaki hapis cezasının kesinleşmesi sonrası yurtdışına kaçmaya çalıştığı" iddia edildi, Edirne'de gözaltına alındığı duyuruldu.

'Sağlık durumu iyi değil, tedavi görüyor'

Halk TV'ye konuşan Aytaç Ünsal'ın annesi emekli hâkim Nermin Ünsal, "Sağlık durumu iyi değildi. Sinir iltihabı vardı, bir sürü sıkıntısı vardı ve tedavi görüyordu. Bir yıl infaz durdurması vardı. Az önce polisler aradılar ve kaçma şüphesiyle gözaltına alındığını söylediler" ifadesini kullandı.

'Daha hastanedeyken rahatsız etmeye başladılar'

Ünsal, "Daha hastaneden başladılar rahatsız etmeye tahliye olur olmaz. Özel bir hastaneye yatmıştı, baskıyla hastaneden çıkardılar. Ben emekli hakimim. Hakim evine götürdüm Sarıyer’deki. Yolculuk yapabilecek durumda değildi. Hakim evinden derhal çıkacaksınız diye gece yarısı 1’de aradılar. Sabah oradan alıp bir eve götürdüm. Annem rahatsız olunca memleketime gitmek durumunda kaldım. Bu defe Aytaç evde kalırken, 15 gün kadar önce, sabaha karşı zile basmadan kapısını kırıp içeri girmişler. Onlarca polis memuru, bu korona ortamında, uzun namlulu silahlarla. Şüpheli olabilir arama kararıyla. Bütün eşyalarını didik didik aramışlar" diye konuştu.

'Derhal serbest bırakılmalı'

Halkın Hukuk Bürosu ise sosyal medyadan, "Büromuz avukatı Aytaç Ünsal’ın Edirne’de gözaltına alındığının ve hakkında 48 saat gözaltı kararı olduğunun bilgisi verildi. Aytaç’ın sağlığı gözaltında kalmaya uygun değil hala ölüm orucunun etkilerini taşıyor. Aytaç Ünsal derhal serbest bırakılmalıdır" açıklamasında bulundu.