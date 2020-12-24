Avrupa'ya soL Bakış programında bugün salgın döneminde Avusturya ele alınıyor.
Çağdaş Gökbel'in sorularını Avusturya basınından Mehmet Ali Demir yanıtlıyor.
Belma Nur Kartal
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Avrupa'ya soL Bakış: Salgın döneminde Avusturya
Avrupa'ya soL Bakış programında bugün salgın döneminde Avusturya'nın durumunu inceleniyor.
Haber Merkezi
Avrupa'ya soL Bakış programında bugün salgın döneminde Avusturya ele alınıyor.
Çağdaş Gökbel'in sorularını Avusturya basınından Mehmet Ali Demir yanıtlıyor.