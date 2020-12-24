Avrupa'ya soL Bakış: Salgın döneminde Avusturya

Avrupa'ya soL Bakış programında bugün salgın döneminde Avusturya'nın durumunu inceleniyor.

Haber Merkezi

Avrupa'ya soL Bakış programında bugün salgın döneminde Avusturya ele alınıyor.

Çağdaş Gökbel'in sorularını Avusturya basınından Mehmet Ali Demir yanıtlıyor.

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