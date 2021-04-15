Avrupa'ya soL Bakış: Drama Köprüsü

soL TV'de yayınlanan Avrupa'ya soL Bakış programında bu hafta konu Yunanistan'dı. 'Komşu Yunanistan'da pandemi ve mücadele' başlığını taşıyan programın Yunanistan'dan iki konuğu vardı. Volos'ta doktora öğrencisi olarak bulunan Tülay Ercan ve Selanik'te eğitim sendikasının yöneticilerinden Stellos Yoltzoğlu, pandemi döneminde Yunanistan'da yaşananları, güncel gelişmeleri program sunucusu Anıl Acar'la konuştular.

Canlı yayınlanan ve katılımcıların çevrimiçi olarak katıldıkları programda izleyenleri bir sürpriz bekliyordu.

Bu sürpriz Stellos Yoltzoğlu'nun buzuki eşliğinde seslendirdiği Drama Köprüsü'ydü.

Programın tamamına soL TV youtube kanalındaki bu bağlantıdan erişebilirsiniz.