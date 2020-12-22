Avrupalı Müslümanlar Girişimi Sözcüsü 100 kilo eroinle yakalandı

Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan ailesiyle birlikte yurtdışına çıkış yapmak isteyen Sosyal Uyum İçin Avrupalı Müslümanlar Girişimi Sözcüsü, eski Brüksel Büyükelçiliği Basın Müşaviri Veysel Filiz'in otomobilinde uyuşturucu madde bulunduğu ihbarı yapıldı. İhbar üzerine Veysel Filiz'in otomobili gümrükte ince aramaya tabi tutuldu. Aracın gizli bölmesinde piyasa değeri yaklaşık 5 milyon avro olan 100 kilo eroin ele geçirildi.

Sözcü'den Saygı Öztürk'ün haberine göre, Filiz'in, Yozgat'ta bulunan yakınları, olayın bir komplo olduğunu öne sürdüler. Filiz'in de, açtığı davaları kazandığını ve bir ay içinde görevine döneceğini söylediği öğrenildi.

Sınır kapısında uyuşturucu yakalandığında bunu basına açıklayan gümrük yetkilileri, bu kez farklı bir uygulama yaptı. Uyuşturucu olayının duyulmaması ve basına bu konuda kesinlikle bilgi sızmaması talimatı verildi. Talimat gereği olayla ilgili basına bilgi sızmamasına özen gösterildi. Yaklaşık 15 gün önce meydana gelen kaçakçılık olayı da bu yüzden şimdiye kadar gizli kaldı.

Filiz, uyuşturucu kaçakçılığından tutuklandı. Filiz'in, kısa süre önce de Yozgat'ta yerel bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada, kendisinin Fetullahçı olmadığını, ancak Fetullahçıların komplosu sonucu meslekten ihraç edildiğini söyledi. Filiz, yakında görevine döneceğini de belirtti.