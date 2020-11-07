Avrupalı komünist gençlik örgütlerinden çevrimiçi toplantı

Geleneksel olarak düzenlenen “Avrupa Komünist Gençlik Örgütleri Toplantısı”nın (MECYO), bu sene salgın nedeniyle gerçekleştirilememesinden dolayı Türkiye Komünist Gençliği'nin organize ettiği “Avrupa Komünist Gençlik Örgütlerinin Çevrimiçi Toplantı Deneyim Paylaşımı”nda gençlik örgütleri, pandemide kendi ülkelerinde verdikleri mücadelelerini anlattı.

Avrupa genelinde salgın yayılmaya devam ederken Komünist Gençlik Örgütleri, iktidarların salgını kontrol etmedeki başarısızlığını vurgulayarak salgın politikalarının önceliğinin halk sağlığı değil, egemen sınıfların karı olduğunu belirtti. Küba ve Vietnam gibi sosyalist sağlık politikalarını benimseyen ülkelerin salgını kontrol altına almadaki başarısına karşılık, ABD gibi ülkelerdeki durumun kapitalizmin insan hayatına verdiği değeri gösterdiği ifade edildi. Özelleştirmelerle birlikte sağlık sektörünün çökertildiği ve hastane kapasitelerinin artan vaka sayılarına yetmediğine değinilirken, bunun sebebinin insan sağlığının kar anlayışı ile ele alınması olduğu belirtildi.

Eğitimin, pandemiyle birlikte gençliğin yaşadığı en büyük sorunlardan biri haline geldiği ve iktidarların bunu düzeltmek adına hiçbir adım atmadığı vurgulandı. Komünist Gençlik Örgütleri, gençliğin eğitim hakkını korumak adına mücadelelerini aktararak pandemiyle birlikte çelişkilerin göz önüne serildiği alanlardan birinin eğitim olduğunu belirtti.

Toplantıda Türkiye Komünist Gençliği adına söz alan Şimal Ertekin, Büyük Ekim Sosyalist Devrimini anarken, 103 yıl önceye göre koşullar değişse de temel çelişkinin kendisini korumakta olduğunu ifade etti.

Toplantıya katılan Komünist Gençlik Örgütlerinin tam listesi:

1.Avusturya Komünist Gençliği, KJÖ

2. Hırvatistan Sosyalist İşçi Partisi’nden Genç Sosyalistler

3. Birleşik Demokratik Gençlik Örgütü, Kıbrıs, EDON

4. Komünist Gençlik Birliği, Çek Cumhuriyeti, KSM

5. Fransa Genç Komünist Hareketi

6. Sosyalist Alman İşçi Gençliği, SDAJ

7. Britanya Genç Komünist Birliği

8. Yunanistan Komünist Gençliği, KNE

9. Connolly Gençlik Hareketi, İrlanda, CYM

10. Komünist Gençlik Cephesi, İtalya, FGC

11. Komünist Gençlik Hareketi, Hollanda, CJB

12. Portekiz Komünist Gençliği, YCP

13. Sosyalist Gençlik Birliği, Romanya, UTS

14. Rusya Federasyonu Komünist Gençlik Birliği, LKSM RF

15. Devrimci Komünist Gençlik Birliği (Bolşevik), Rusya, RKSM b

16. Yugoslavya Genç Komünist Birliği, Sırbistan, SKOJ

17. Genç Komünistler Kolektifi, İspanya, CJC

18. İspanya Komünist Gençlik Birliği, UJCE

19. Katalonya Komünist Gençliği, JCC

20. Türkiye Komünist Gençliği, TKG