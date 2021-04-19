Avrupalı futbol federasyonlarından Avrupa Süper Ligi açıklamaları

Avrupalı futbol federasyonları, zengin kulüplerin Avrupa Süper Ligi kurma girişimine ilişkin açıklamalar yaparak tepki gösterdi.

İngiltere Futbol Federasyonu'nun konuya ilişkin yaptığı açıklamasında, "Bu girişimin İngiliz ve Avrupa futboluna her düzeyde zarar vereceği ve rekabetçi sporun temeli olan açık rekabet ve centilmenlik prensiplerine saldırı olacağı açık" denildi.

İtalya Futbol Federasyonu Başkanı Gabriele Gravina da, "Biz Süper Lig'e her zaman karşıydık. Tek makul proje UEFA'nın önerdiği Şampiyonlar Ligi reformu" diye konuştu.

Almanya Futbol Federasyonu da şu açıklamada bulundu:

"Almanya Futbol Federasyonu'nun Avrupa Süper Ligi kavramına karşı açık bir pozisyonu var. Futbolda, her şey spor performansına dair olmalıdır. Futbolda yükselme ve düşmeyi ve çeşitli müsabakalarda turu geçmeyi performans belirler. Birkaç kulübün ekonomik çıkarları, futbolda dayanışmayı bitirmemeli"

Fransa Futbol Federasyonu da, "Fransa Futbol Federasyonu (FFF) ve Profesyonel Futbol Ligi (LFP), herhangi bir Avrupa Süper Ligi projesine karşıdır. FFF ve LFP, UEFA'yla birlikte Avrupa futbol piramidini tümüyle tehdit eden bir projeye kesinlikle karşı çıkmaktadır" açıklamasında bulundu.

Norveç Futbol Federasyonu Başkanı Terje Svendsen de, Avrupa Süper Ligi projesini "alaycı" olarak niteledi. Açıkça UEFA'nın yanında olduklarını belirten Svendsen, Avrupa Süper Ligi'nde oynayacak Norveçli oyuncuların milli takıma alınmayacağını söyledi.

UEFA 'milli takım' yasağı getirdi, girişim diyalog çağrısı yaptı

Öte yandan, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin: "Avrupa Süper Ligi'nde oynayacak oyuncuların Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası'nda oynaması yasaklanacak. Milli takımlarında oynamalarına izin verilmeyecek..." açıklamasında bulundu.

"Avrupa Süper Ligi" girişimi de, UEFA ve FIFA'ya diyalog çağrısında bulundu. Girişim, "Şampiyonlar Ligi veya Avrupa Ligi'nin yerini doldurmayı amaçlamıyoruz. Bu turnuvalar devam ederken, onlarla rekabet edecek yeni bir oluşum hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.