Avrupa’da maskeler sıkılaştırılıyor

Koronavirüsün yeni varyantı ve kış dalgasıyla karşı karşıya kalan Avrupa ülkeleri, virüsün yayılmasını yavaşlatabilecekleri umuduyla maske düzenlemelerini sıkılaştırmaya başladı.

Salı gecesi Almanya, toplu taşıma araçlarında ve süpermarketlerde tıbbi maske kullanma zorunluluğu getirdi. Bunlar cerrahi maskeler, N95'ler veya eşdeğerleri KN95 ile FFP2'lerden oluşuyor.

Yine Almanya'nın Bavyera eyaleti, marketlerde ve toplu taşıma araçlarında N95 muadilleri gerektiren daha katı bir düzenlemeye geçti. Ülkede İngiltere’deki yeni varyantın dışında, bir başka varyanta daha rastlandığı ancak bulaşıcılık ve ölümcüllük düzeyinin henüz bilinmediği belirtiliyor.

Avusturya da Pazartesi gününden itibaren aynı önlemleri uygulayacak. Fransa’da ise ülkenin sağlık danışma konseyi, kumaş ve ev yapımı maskelerin giyilmesini tavsiye etmediğini, bunların daha yüksek düzeyde bulaşıcılık gösteren koronavirüs varyantlarına karşı yeterli koruma sağlayamayabileceğini duyurdu.

Fransız sağlık otoriteleri, cerrahi maskeler ve endüstriyel muadilleri gibi yüksek oranda partikülü filtreleyen maskelerin kullanılmasını tavsiye ederken, FFP2 gibi maskelerin kullanımının gerekli olmadığını belirtiyor. Ancak Fransa'nın sağlık danışma konseyi, bunların yanlış takılma olasılığının bulaşma risklerini artırabileceğini savunuyor.

FFP2 maskeleri, "Beyaz renkte, genellikle kubbe şeklinde veya katlanabilir (kahve filtresi şeklinde) ve taşıyıcıyı parçacıklardan, damlacıklardan ve aerosollerden (sprey gibi hava içinde dağılan katı veya sıvı maddeler) korurlar" şeklinde tanımlanıyor. Bu maskelerin aerosollerin en az yüzde 94'ünü süzdüğü belirtiliyor.

‘Cerrahi maske ve N95 maskeler tek katmanlı maskelerden daha etkili’

Maske kullanımının virüsün yayılmasını önlemeye yardımcı olduğunu gösteren güçlü bilimsel kanıtlar var. Lancet tıp dergisinde Haziran ayında yayınlanan bir çalışma, 16 ülkedeki bulaş oranlarını karşılaştırdı ve "hem N95 hem de cerrahi maskelerin, tek katmanlı maskelere kıyasla koruma ile daha güçlü bir ilişkisi olduğunu" buldu. Duke Üniversitesi'nin Ağustos ayında yaptığı bir çalışmadaysa, farklı maskelerin etkinliği karşılaştırıldı ve N95 maskelerin en etkili olduğu gösterildi. 2013 yılında yapılan bir araştırmaya göre de, standart cerrahi maskeler, virüs damlacıklarının yayılmasını önlemede kumaş maskelerden yaklaşık üç kat daha etkili.

Öte yandan Avrupa’daki yeni önlemler, pandeminin ilk günlerinde konuşulan ve halkın tıbbi maske kullanımının ön saftaki sağlık çalışanları için maske sağlanmasında sorun yaratabileceği tartışmalarını tekrar ısındırdı. Dünya Sağlık Örgütü, tıbbi maskelerin sadece sağlık çalışanları, koronavirüs semptomları olan kişiler, bunlarla temas edenler ve 60 yaşın üzerinde veya yüksek risk altında olanlarla sınırlandırılmasını tavsiye ediyor ve halk için kumaş maskeleri öneriyor.

Bir tarafta da maske kullanımının maliyeti sorunu duruyor. Türkiye’de olduğu gibi Avrupa ülkelerinde de, maske tedarik etmek halkın sorumluluğuna bırakılmış durumda. Eczanelerden kimlik beyanı ile ücretsiz edinilen maskeler, ihtiyacı karşılayacak düzeyde değil.