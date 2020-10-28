'Avrupa'da her 2 dakikada bir cinsel suç bildiriliyor'

Avrupa Birliği Polis Teşkilatı (Europol), şiddet içeren cinsel saldırıların faillerine dikkat çekmek için, 18 ülkede bir kampanya başlattı.

Kampanya kapsamında, "Avrupa'nın En Çok Aranan Kaçaklar Listesi"ndeki cinsel suç zanlısı ya da hükümlüsü 18 firari hedef alındı.

Europol'ün kampanya için kurduğu internet sitesi ile sosyal medyada fotoğrafları yayınlanan cinsel suç faillerinin yakalanması için Avrupa kamuoyundan destek isteniyor.

Europol kampanyayı duyurduğu metinde ortalama her 2 dakikada bir, Avrupa'nın herhangi bir köşesinde polise cinsel suçlarla ilgili şikayet başvurusu yapıldığına dikkat çekti.

Europol'e cinsel suç mağdurlarının yer aldığı yelpazenin oldukça geniş olduğunu her kesimden insan bu suçlardan zarar görebildiğini ancak ağırlıklı olarak şiddet içeren cinsel suçların hedefinde kadınlar ve çocuklar olduğuna dikkat çekti.

Kampanyaya Belçika, Bulgaristan, Hırvatistan, Kıbrıs, Danimarka, Fransa, Almanya, İtalya, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Hollanda, Polonya, Romanya, İspanya, İsveç ve İngiltere'den yargı ve güvenlik birimleri destek veriyor.

Güvenlik güçleri, bu ülkelerde 4 hafta boyunca Avrupa'da en çok aranan 18 cinsel suçlunun fotoğraflarını sosyal ağlarda paylaşarak, yakalanmaları için çaba harcayacak.

Europol'ün desteğiyle Avrupa Aktif Kaçak Arama Ekipleri Ağı (ENFAST) tarafından 2016 yılında başlatılan en çok arananlar kampanyası, bugüne kadar 91 suçlunun yakalanmasında etkili oldu.