Avrupa Süper Ligi kurucusundan 'Türkiye Ligi' açıklaması

Avrupa Süper Ligi Başkanı olan Real Madrid Başkanı Florentino Perez, projede gelinen noktaya ilişkin açıklamada bulundu, ilginç bir Türkiye örneği verdi.

"Üzgünüm, hayal kırıklığı yaşıyorum. 3 yıldır bu proje üzerinde çalışıyorduk. Şampiyonlar Ligi formatının artık modası geçti" diyen Perez, "Hayatımda böylesine organize şekilde saldırı görmedim. Tehditler, küfürler... 6 İngiliz kulübü içinde ilgisi daha düşük olan biri vardı, o da diğerlerini etkilemeye başladı. Korku vardı. 6 İngiliz'den biri tam olarak ikna olmuş değildi" ifadesini kullandı.

Perez projeden vazgeçmediklerini, yaptırımdan korkmadıklarını belirterek şöyle konuştu:

"Hepinize yalan söylediler. Yerel liglerin sona ereceği, futbolun doğasının bozulacağı, futbolu öldüreceğimiz söylendi. Bunlar doğru değil. Bu yalanları yayanların kaybetmek istemedikleri ayrıcalıkları var. Bu proje işe yaramadıysa, bir başkası yarayacak.

Unutmayın, 12 kulüp bağlayıcı bir sözleşme imzaladı. Juventus ve Milan ayrılmadı, Barcelona düşünüyor. Belki biraz değiştirebiliriz. İngiltere ve İspanya'dan en büyük 4 takım girer. Önemli olan büyüklerin oynaması, böylece çocuklar bu maçları izleyecek. Süper Lig projesi ölmedi, hayatta. Sadece askıya aldık.

'Türkiye'den bir takım girmek isterse problem olur'

Her şeye açığız ama örneğin küçük bir ligden, diyelim ki Türkiye'den bir takım girmek isterse problem olur. Çünkü para büyük maçlardan, büyük rekabetlerden geliyor.

Kimse beni yalnız bırakmadı. Bugün Agnelli ile 3 kez konuştum, benim yanımda. Barcelona benim yanımda. Süper Lig'in öldüğünü düşünüyorsanız, çok yanılıyorsunuz. Ben ne UEFA'dan ne de FIFA'dan korkarım. Öyle çıkıyorum diyerek Süper Lig'den kimse çıkamaz. Kimse Süper Lig'den ayrılık için gereken tazminatı ödemedi çünkü henüz kimse ayrılmadı. Ayrılırlarsa cezasını çekerler.

Geçen sezon bu 12 takım 650 milyon Euro kaybettik. Bu sezon bunun 2 ya da 3 katı kadar daha kayıp olacak. Şampiyonlar Ligi'nde bu format çalışmıyor. Artık bunu kabul etmeliler. Şampiyonlar Ligi kabul edelim ki geçerliliğini yitirdi. Ancak çeyrek finallerden sonra ilgi görebiliyor. UEFA'nın şimdi girişimci kulüplere karşı yaptırım uygulayabileceği konuşuluyor. Korkmuyoruz