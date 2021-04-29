Avrupa Parlamentosu: Rusya Ukrayna'yı işgal ederse petrol ve doğalgaz alımı durdurulsun

Avrupa Parlamentosu, Rusya'nın "Ukrayna'yı işgal etmesi", buradan petrol ve doğalgaz alımlarını durdurmayı önerdi.

Parlamento, konuya ilişkin tasarıyı internet sitesinde yayınladı. Yayınlanan belgede, "Avrupa Parlamentosu, Rusya Federasyonu tarafından herhangi bir askeri yapılanmanın Ukrayna'yı işgale dönüşmesi durumunda, AB'nin, böylesine uluslararası hukuk ihlalinin bedelini ve sonuçlarını açık bir şekilde göstermesi gerektiğine işaret ediyor. Her şeyden önce, böylesine bir durumda, AB'nin Rusya'dan petrol ve doğalgaz alımının derhal durdurulması gerekirken, Rusya'nın SWIFT ödeme sisteminden çıkarılması ve Rus yetkililere yakın oligarkların ve ailelerinin AB'deki varlıklarının dondurulması ve vizelerinin iptal edilmesi gerekmektedir" denildi.

Söz konusu tasarı, parlamentoda bu akşam oylanacak.