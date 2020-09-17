Avrupa Parlamentosu Lukaşenko'yu tanımayı reddetti

Belarus Dışişleri Bakanlığı, bugün Avrupa Parlamentosu'nun (AP) ülke hakkındaki kararının saldırgan bir ton taşıdığını, "tek bir yapıcı veya dengeli fikir içermediğini" belirtti.

AP, Belarus Koordinasyon Konseyi'ni "halkın geçici temsili" olarak tanımayı kabul etti.

Belarus Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında, "[Avrupa Parlamentosu'nun] Belarus'ta devam eden süreçleri kavrayamadığından ve [AP'nin] gerçeklerden tamamen koptuğundan emin olunduğunun" altı çizilirken, "Makalenin açıkça saldırgan bir üslup taşıması ve tek bir yapıcı veya dengeli fikir içermemesi dikkat çekicidir" denildi.

Minsk yaptığı açıklamada, kendisini ciddi, nesnel ve demokratik bir yapı olarak pazarlayan AP'nin "burnunun ötesine bakmak, önyargıyı aşmak ve klişelere esir düşmemek için yeterli siyasi irade toplayamaması konusundaki hayal kırıklığını" dile getirdi

Avrupa Parlamentosu, Aleksandr Lukaşenko'yu Belarus cumhurbaşkanı olarak tanımayı reddetti ve mali olanlar da dahil olmak üzere Minsk'e karşı sert yaptırımlar talep etti. Ayrıca, doğrudan Lukaşenko'nun desteğinde yer alan Rus vatandaşlarını yaptırımlar listesine dahil etme seçeneğinin araştırılmasını da tavsiye etti.