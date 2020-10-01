Avrupa Ligi'nde tek temsilci dönemi: Süper Lig ve Türkiye Kupası statüsünde değişiklik yapıldı

TFF'nin internet sitesinden yayımlanan talimata göre Türkiye, 2021-2022 sezonunda Avrupa'da 5 takımla temsil edilecek. Bu sezon Süper Lig'de alınacak sonuçlara göre 2 takım UEFA Şampiyonlar Ligi, 1 takım UEFA Avrupa Ligi, 2 takım ise ilk kez düzenlenmeye başlayacak UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne gidecek.

Süper Lig'i ilk 2 sırada bitiren takımlar, 2021-2022 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek. Türkiye Kupası şampiyonu UEFA Avrupa Ligi'ne giderken, ligi üçüncü ve dördüncü sırada bitiren takımlar ise UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne katılacak.

Türkiye Kupası şampiyonu, ligi ilk 2 sırada tamamlayıp UEFA Şampiyonlar Ligi'ne gitmeye hak kazanırsa, UEFA Avrupa Ligi'ne Süper Lig üçüncüsü gönderilecek. Bu kez dördüncü ve beşinci olan takımlar UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne gidecek.

Kupa şampiyonu olarak UEFA Avrupa Ligi'ne katılım hakkı elde eden takım lig üçüncüsü olması durumunda ise yine dördüncü ve beşinci olan takımlar UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne yollanacak.

Kupa maçları tek maç

Türkiye Kupası ilk turdan finale kadar tek maç üzerinden oynanacak. Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıkladığı statüye göre, bu sezon organizasyonda mücadele edecek 145 takım, 5 eleme turu, 3 de final etabını geçerek kupaya ulaşmaya çalışacak.

Tüm turlarda maçlar tek maç üzerinden oynanacak ve kazanan takım tur atlayacak. Müsabakaların normal süresinin berabere tamamlanması halinde 15'er dakikalık iki devre halinde uzatma oynanacak. Uzatmada da eşitliğin bozulmaması halinde tur atlayan takım, seri penaltı atışları sonucunda belirlenecek.