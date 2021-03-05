Avrupa Konseyi'nden 'İnsan Hakları Eylem Planı' açıklaması: Projemizin bir çıktısı değil

Avrupa Konseyi Ankara Program Ofisi Başkanı Cristian Urse, Adalet Bakanlığı'nca hazırlanan ve 2 Mart'ta AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyuna duyurulan "İnsan Hakları Eylem Planı" hakkında yaptığı açıklamada "Bu Eylem Planı, Avrupa Konseyi’nin yürüttüğü ve uygulama süresi uzatılan projenin bir çıktısı değildir; Türk makamlarınca hazırlanmış olan bu belge üzerinde tüm yetkilere Türkiye Cumhuriyetinin yetkili makamları sahiptir" dedi.

Urse yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye Cumhuriyeti yetkili makamlarınca hazırlanan ve 2 Mart 2021 tarihinde açıklanan yeni İnsan Hakları Eylem Planı, gelecek işbirliğini şekillendirmek adına kilit bir belge niteliği taşımaktadır. Bu Eylem Planı, Avrupa Konseyi’nin yürüttüğü ve uygulama süresi uzatılan projenin bir çıktısı değildir; Türk makamlarınca hazırlanmış olan bu belge üzerinde tüm yetkilere Türkiye Cumhuriyetinin yetkili makamları sahiptir. Projemizin uzatılmış uygulama döneminde; Avrupa Konseyi, bu Eylem Planının uygulanması için gerek duyulan uzmanlık desteklerini sağlamaya devam edecektir" ifadelerini kullandı.