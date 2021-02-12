Avrupa Komünist İnisiyatifi: Herkes için ücretsiz ve güvenli aşı

Türkiye Komünist Partisi’nin de üyesi olduğu Avrupa Komünist İnisiyatifi tarafından yapılan açıklamada ‘‘halkın kamusal sağlık sistemlerinin kuvvetli bir şekilde desteklenmesi için verdiği mücadele güçlendirilmeli ve sağlığın bir meta değil, bir kamu hizmeti olarak değerlendirilmesinin yolu açılmalıdır’’ denildi.

Açıklamada ayrıca, Avrupa Komünist İnisiyatifi’nin, sorumluluk duygusuyla, pandemiyle başa çıkmasının en temel ve zorunlu önlemi olan halkların kitlesel olarak aşılanması ihtiyacını desteklediği vurgulanarak, aşıların güvenli ve ücretsiz olması gerektiği belirtildi.

İnisiyatif, aşı karşıtı akıl ve bilim dışı teorileri mahkum ederken, gerekli aşı tedarikini geciktiren kapitalist kâr ve tekelci rekabet kriterlerinin, yeni virüs varyantlarının ortaya çıktığı bir dönemde, Avrupa ve dünya halklarının yeterli sayıda etkili ve güvenli aşıya ulaşmasının önünde birer engel halline geldiğini dile getirdi.

Avrupa Birliği’nin, bütün burjuva hükümetleri gibi sağlığı bir meta olarak gördüğüne ve bu nedenle aşıyı da büyük sermaye için bir diğer kâr kaynağı olarak değerlendirdiğine dikkat çekilen açıklamada, AB ile aşı üreten büyük tekeller arasında imzalanan sözleşmelerin halka açıklanması talep edildi.

Avrupa Komünist İnisiyatifi ayrıca, aşının ‘‘tıbbi diplomasi’’nin bir aracı olarak kullanılmasına, yani AB, ABD ve Çin gibi büyük güçlerin ücretsiz ya da ucuz sağladıkları aşıyı kendi jeopolitik ve iktisadi çıkarlarını gütmelerinin bir kılıfı haline getirmelerine de karşı olduğunu belirtti.