Avrupa Komisyonu: Pandemi 2021 sonuna kadar kontrol altına alınabilir

Avrupa Komisyonu, pandeminin kontrol altına alınma süresine ilişkin bir rapor yayınladı.

Sputnik'te yer kana habere göre, raporda, Covid-19 pandemisinin Avrupa’da önümüzdeki yıl sonuna kadar kontrol altına alınabileceği, fakat bunun nüfusa yapılacak olan aşılanma hızına bağlı olacağı belirtildi.

Covid-19 aşısını yaptırdıktan sonra nüfusun yaklaşık yüzde 70’inin virüse karşı dayanıklılık kazanmasıyla enfeksiyonun önüne geçilebileceği belirtilen açıklama, şöyle devam etti:

“Aşılanma ve doğal enfeksiyon temposuna bağlı olarak Avrupa’daki pandemi 2021’in sonuna kadar kontrol altına alınabilir.”