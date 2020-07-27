Avrupa Komisyonu Başkanı üye devletleri kurtarma planlarını hazırlamaya çağırıyor

Yunanistan menşeli Kathimerini'ye verdiği söyleşide von der Leyen “Bu, fonların hızlı bir şekilde dağıtılmasını sağlayacaktır” dedi.

Kurtarma Fonu, Çok Yıllı Finansal Çerçevenin veya MFF'nin (yedi yıllık AB bütçesinin) bir parçası olacak.

“Yeni Nesil AB, MFF'nin bir parçası olduğu için çok mutluyuz, tam olarak önerdiğimiz şey bu ... Programın gerçek Avrupa yönetim biçimini garanti ediyor” diyen von der Leyen "Fonun kurulma şekli sayesinde ulusal kurtarma programlarının her ülkenin belirli özelliklerini dikkate almasını ve aynı zamanda daha geniş AB hedeflerini desteklemesini sağlamak mümkün olacak” yorumunda bulundu.

von der Leyen, kurtarma Fonu'nun dünyadaki en büyük yatırım teşvik ve reform programlarından biri olabileceğini de sözlerine ekledi.