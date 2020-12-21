Avrupa İlaç Kurumu Pfizer-BioNTech aşısını onayladı

Avrupa'nın ilaç düzenleyici kurumu EMA, Pfizer/BioNTech tarafından geliştirilen koronavirüs aşısının kullanımını onayladı.

Aralarında Almanya, Fransa, Avusturya ve İtalya'nın da bulunduğu bir dizi AB ülkesi Pazar gününden itibaren nüfusun en hassas gruplarında aşılama programını başlatacaklarını duyurmuştu.

ABD ve İngiltere aşılamaya geçen aydan itibaren başlamıştı.

Merkezi Amsterdam'da bulunan EMA, Pfizer/BioNTech aşısının ruhsatı için daha önce 29 Aralık olarak açıkladığı toplantıyı Almanya'nın talebinin ardından bir hafta erkene çekmişti.

Kurum başkanı Emer Cooke, düzenlediği basın toplantısında EMA bilimsel komitesinin bugün toplandığını ve aşının AB içinde koşullu olarak piyasaya sürülmesini tavsiye ettiğini duyurdu.

EMA'nın koşullu ruhsatı 12 ay için geçerli ve her yılda bir yenilenmesi gerekiyor. İlave kontrollerin ardından çoğunlukla 5 yıl sonrasında tam ruhsat haline çevriliyor.

AB Komisyonu da onayladı

Avrupa Komisyonu da EMA'nın bu onayı doğrultusunda resmi yetkilendirmeyi yaptığını duyurdu. Aşının birkaç gün içinde Avrupa ülkelerinde dağıtımına başlanması bekleniyor.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, konuyla ilgili açıklamasında, EMA'nın kararının ardından AB Komisyonu'nun izniyle Pfizer'in Belçika'daki tesislerinde üretilen aşıların AB üyelerine dağıtımının birkaç gün içinde başlayacağını söyledi.

Aşılamaların 27, 28 ve 29 Aralık tarihlerinde bütün AB ülkelerinde başlayabileceğini duyuran von der Leyen, EMA'nın ABD'li ilaç şirketi Moderna'nın geliştirdiği aşının onayı hakkındaki kararı da 6 Ocak'ta vereceğini aktardı.