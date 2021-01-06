Avrupa İlaç Ajansı'ndan Moderna'ya onay

Avrupa İlaç Ajansı'nın (EMA) Beşeri Tıbbi Ürünler Komitesi (CHMP), ABD'li ilaç şirketi Moderna'nın Covid-19'a karşı geliştirdiği aşıya koşullu pazarlama izni verilmesi yönünde tavsiye kararı alındığını açıkladı.

Sputnik'te yer alan habere göre, açıklamada, söz konusu aşının yüzde 94,1 etkili olduğu, 28 günlük arayla iki doz şeklinde vurulacağı ve 18 yaş ve üzerindekilere uygulanabileceği kaydedildi.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, sosyal medyada hesabında EMA'nın onayından sonra yaptığı paylaşımda, "EMA, Moderna aşısının güvenli ve etkili olduğu değerlendirmesinde bulundu. Şimdi aşıyı onaylamak ve AB'de kullanılabilir hale getirmek için hızlı biçimde çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Moderna'nın geliştirdiği aşı, Pfizer ve BioNTech tarafından geliştirilen Covid-19 aşısının ardından AB’de onay verilen ikinci aşı oldu.