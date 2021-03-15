Avrupa İlaç Ajansı'ndan 'Astrazeneca aşısı' açıklaması: Faydaları risklerinden fazla

Avrupa İlaç Ajansı (EMA), Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca'nın geliştirdiği koronavirüs aşısıyla ilgili yaptığı açıklamada aşının faydalarının risklerinden daha fazla olduğunu bildirdi.

Son olarak bugün Almanya, Fransa, İtalya ve İspanya AstraZeneca'nın koronavirüs aşısının kullanımını askıya aldığını açıklamıştı.

Aşının kullanımının askıya alan ülkeler, aşılanan bazı kişilerde görülen kan pıhtılaşması kaynaklı sorunların aşıyla ilişkisinin olup olmadığına dair inceleme sonuçlarının beklendiğini kaydetmişti.

EMA'dan bugün yapılan açıklamada, Avrupa'da binlerce kişinin her yıl farklı nedenlerle kan pıhtılaşması sorunu yaşadığı vurgulandı. Açıklamada "Aşılanan kişilerdeki pıhtılaşma sonucu damar tıkanması vakalarının sayısı, genel nüfusta rastlananlardan fazla görünmüyor" denildi.

EMA konuya ilişkin eldeki tüm verilerin analiz edilmesine devam edildiğini ve konuyla ilgili AstraZeneca ve ulusal sağlık otoriteleriyle birlikte yakından çalışıldığını bildirdi.

Avrupa İlaç Ajansı'nın aşı güvenliğiyle ilgili komitesinin Salı günü toplanacağı ve daha fazla açıklamanın yarın yapılacağı ifade edildi.

Açıklamada EMA'nın, "mevcut durumda AstraZeneca aşısının Covid-19'u ve onunla bağlantılı hastaneye yatış ve ölüm risklerini önlemedeki faydalarının yan etki risklerinden ağır bastığı görüşünde olduğu" vurgulandı.