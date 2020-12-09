Avrupa İlaç Ajansı: Siber saldırıya uğradık

Avrupa İlaç Ajansı (EMA), Pfizer ile ortaklaşa aşılardan birini yapan BioNTech'e ait verilerin siber saldırıya uğradığını ve Covid-19 aşısıyla ilgili belgelere erişildiğini söyledi.

EMA, tam bir soruşturma başlatıldığını söylemenin ötesinde, siber saldırının niteliği hakkında herhangi bir ayrıntı vermedi.

Ancak BioNTech, web sitesinde yayınlanan bir açıklamada, belgelerine erişildiğinin kendilerine aktarıldığını söyledi. BioNTech, siber saldırının bu süreci etkilemesinin beklenmediğini söyledi.

BioNThech, "Bugün, kurumun bir siber saldırıya maruz kaldığı ve bir EMA sunucusunda depolanan Pfizer ve BioNTech'in Covid-19 aşı adayı BNT162b2'nin düzenleyici sunumu ile ilgili bazı belgelerin, hukuka aykırı olarak erişildi" dedi.

Firma, "EMA, siber saldırının gözden geçirilmesi için zaman çizelgesi üzerinde hiçbir etkisi olmayacağına dair bize güvence verdi" ifadelerini kullandı ve "Kritik halk sağlığı mülahazaları ve şeffaflığın önemi göz önüne alındığında" saldırının ayrıntılarını kamuoyuna açıkladığını ekledi. Ayrıca, tıbbi çalışmalarındaki katılımcıların kişisel verilerinin tehlikeye atıldığından "habersiz" olduğunu söyledi.

EMA, Covid-19 aşısının onaylanması için çalışıyor ve Avrupa Birliği genelinde ilaç kullanımına izin veren kurum olarak görev yürütüyor.