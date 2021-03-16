Avrupa İlaç Ajansı, AstraZeneca'yı görüşmek için olağanüstü toplanacak

Aralarında Almanya, Fransa ve İtalya'nın da bulunduğu Avrupa ülkelerinin koronavirüse karşı geliştirilen AstraZeneca aşısının kullanımını geçici olarak durdurduğunu açıklamasının ardından Avrupa İlaç Ajansı (EMA), bundan sonra atılacak adımları görüşmek üzere Perşembe günü olağanüstü oturum düzenleneceğini duyurdu.

Amsterdam'da bulunan EMA'dan Pazartesi günü yapılan açıklamada, ilaçların güvenliğinden sorumlu komisyonun birçok Avrupa ülkesinde kanda pıhtılaşmaya yol açtığı şüphesi ile kullanımı askıya alınan AstraZeneca aşısına ilişkin "verileri değerlendirdiği" kaydedildi.

DW Türkçe'nin haberine göre açıklamada, 18 Mart Perşembe günü düzenlenecek olağanüstü toplantıda elde edilen bilgilerin değerlendirilerek, gerekirse önlemler konusunda karar verileceği belirtildi.

EMA açıklamasında, AstraZeneca aşısının hâlâ güvenilir olduğuna da vurgu yaptı. Açıklamada, "EMA, Covid-19'un ve bununla bağlantılı hastaneye yatma ve ölüm riskinin önlenmesinde AstraZeneca aşısının sağladığı yararın, yan etki riskine kıyasla daha ağır bastığı görüşündedir" denildi.

EMA'nın açıklamasında, aşı olan bazı kişilerde kan pıhtılaşması tespit edildiğini, ancak vakaların sayısının çok düşük olduğu belirtildi. Avrupa Birliği içinde her yıl binlerce kişide tromboz görüldüğü hatırlatılarak, "Aşı olan kişilerde tespit edilen tromboz ve emboli vakalarının, genelde görülen tromboz ve emboli vakalarından daha fazla olmadığı" kaydedildi.

DSÖ ile EMA yarın toplanacak

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus da, AstraZeneca aşısı ile ilgili olarak EMA ile "sıkı temas" içinde olduklarını vurgulayarak, aşı güvenliğinden sorumlu komisyon ile EMA yetkililerinin, AstraZeneca ile ilgili verileri değerlendirmek üzere Salı günü olağanüstü bir toplantı düzenleyeceğini açıkladı. Bazı ülkelerde görülen vakaların aşı ile bağlantısının olmayabileceğini kaydeden DSÖ Genel Direktörü, yine de bunları incelemenin "rutin bir uygulama" olduğunu kaydetti.

"Vakalar ile aşı arasında şimdiye kadar hiçbir bağlantı bulamadık" diyen DSÖ uzmanı Soumya Swaminathan da, farklı şirketler tarafından geliştirilen ve bugüne kadar dünya genelinde yaklaşık 300 milyon kişiye uygulanan aşıların neden olduğu hiçbir ölüm vakasının kaydedilmediğini belirtti. DSÖ uzmanı, aşıların yararının risklerin daha fazla olduğunu da sözlerine ekledi.

İspanya da aşının kullanımını askıya aldı

Almanya, Fransa ve İtalya'nın ardından Pazartesi günü İspanya da AstraZeneca'nın kullanımını durdurdu. İspanya Sağlık Bakanı Carolina Darias, "ihtiyati tedbir" olarak aşının iki hafta uygulanmayacağını açıkladı.

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn "ihtiyati tedbir" olarak aşının kullanımının askıya alındığını duyururken, Fransa ve İtalya'dan da benzer açıklamalar gelmişti.

İngiltere-İsveç ortaklığındaki AstraZeneca tarafından geliştirilen aşıyı olan bazı kişilerin kanında pıhtılaşma tespit edilmesinin ardından geçen hafta Danimarka, Norveç, İzlanda, Bulgaristan ve Hollanda aşının kullanımını durdurmuştu.

Ancak aşı olan kişilerde görülen tromboz vakaları ile aşı arasında bir bağlantı bulunup bulunmadığı henüz bilinmiyor.

AstraZeneca ne diyor?

AstraZeneca aşısının güvenli olduğunda ısrar etti ve bazı veriler paylaştı.

Şirket AB ülkeleri ve İngiltere'de toplam 17 milyon kişiye AstraZeneca aşısı vurulduğunu ve aşılananlar arasında 15 derin damar tıkanıklığı ile 22 akciğer embolisi vakasının görüldüğünü söylüyor.

AstraZeneca bu sayıların, "aşı olmamış bu büyüklükte bir nüfusta normal koşullarda ortaya çıkması beklenen vakalardan çok daha düşük olduğunu", ayrıca "diğer Covid-19 aşılarının uygulandığı insanlarda görülen vakalarla aynı düzeyde olduğunu" söylüyor.