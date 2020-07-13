Avrupa Birliği, Türkiye gündemiyle toplanıyor

Avrupa Birliği (AB) dışişleri bakanları, Mart ayından bu yana uygulanan pandemi önlemleri nedeniyle bugün ilk kez Brüksel'de bir araya geliyor. Türkiye-AB ilişkilerinin görüşüleceği toplantıda, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki doğal gaz arama faaliyetleri, Libya'daki rolü ve mülteci krizine karşı AB'nin alacağı tutum değerlendirilecek.

DW Türkçe'nin haberine göre, son olarak Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas geçen haftalarda Libya'ya yönelik silah ambargosunu delen ve ülkede çatışan taraflara silah sevkiyatını sürdüren ülkelere baskının artırılmasını ve ambargoyu delen ülkelerin isimlerinin açıklanmasını istemişti. Maas, "Kamuoyunda bu ülkelerin isimlerini vermekten sürekli kaçınamayız. AB'de bunu yapma isteği giderek artıyor" diye konuşmuştu.

Yaptırım talebi

Toplantıda ayrıca Doğu Akdeniz'de Türk gemilerinin bir Fransız gemisini taciz ettiğini iddia eden Fransa'nın Dışişleri Bakanı Avrupa ve Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian'ın da Türkiye'ye karşı yeni yaptırımlar uygulanmasını talep etmesi bekleniyor.

Fransa, Türkiye ile yaşanan krizi NATO'ya da taşımış, Türkiye'nin AB ve NATO ile ilişkilerinin sorgulanması için bu iki kurum düzeyinde girişim başlatmıştı.