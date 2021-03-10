Avrupa Birliği 4 milyon doz aşı daha istifleyecek

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği'nin önümüzdeki iki hafta içinde Covid-19 "sıcak noktalarına" dağıtılmak üzere fazladan dört milyon BioNTech / Pfizer aşı dozu alacağını söyledi.

Gerekçe tedarik zinciri

Von der Leyen yaptığı açıklamada, teslimatın aşı üreticisiyle hali hazırda üzerinde anlaşılan tedariklerin üzerinde gerçekleşeceğini belirtirken, aşıların blok içindeki sınır bölgelerine "malların ve insanların serbest dolaşımını sağlamaya veya eski haline getirmeye yardımcı olmak" için gideceğini söyledi.

Von der Leyen, dört milyon ekstra BioNTech / Pfizer dozunun "Mart sonundan önce" teslim edileceğini ve üye devletlerin "hedeflenen kullanımlarını en çok ihtiyaç duyulan yerlerde, özellikle sınır bölgelerinde" konuşlandırmalarına yardımcı olacağını söyledi.

Virüsün saldırgan varyantlarıyla mücadele edecek ve "sıcak noktalardaki" durumu iyileştireceklerini söyleyen Von der Leyen, Avusturya’nın Tirol bölgesi, Fransa’nın Nice ve Moselle bölgeleri, İtalya’daki Bolzano ve Almanya’nın Bavyera ve Saksonya bölgelerinde enfeksiyon ve hastaneye yatışlarda ani artışlara işaret etti.

Dört milyon ekstra dozun üye devletlerin nüfus büyüklüklerine göre sağlanacağını da sözlerine ekledi.

Von der Leyen, Avrupa Komisyonu adına BioNTech / Pfizer'la yapılan ek anlaşmayı "hızlı ve kararlı eylem" olarak nitelendirdi ve AB içinde "hareket özgürlüğünün yeniden sağlanmasının sağlık sistemlerinin ve Tek Pazarın işleyişi için anahtar" olduğunu vurguladı.

Von der Leyen, teslimatların Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında ayda 100 milyon doza çıkacağını söyledi. Avrupa Komisyonu Başkanı, hedeflerinin AB'deki yetişkinlerin yüzde 70'inin Eylül ortasına kadar tamamen aşılanmasını sağlamak olduğunu hatırlattı.