Avrasya Tüneli'ne büyük zam geliyor

Avrasya Tüneli'ni işleten ve her yıl milyonlarca lira "garanti ücret" ödemesi alan şirketin yaptığı yeni geçiş hesabını Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na sunduğu öğrenildi.

Şirketin geçiş ücretinin yüzde 26 dolayında artmasını istediği öğrenildi

Habertürk'ten Olcay Dilek'in haberine göre, otomobiller için 36 TL 40 kuruş olan ücretin 46 TL’ye yükseleceği, 54 TL 70 kuruş olan minibüs geçiş ücretinin de 69 TL’ye çıkacağı belirtiliyor.

Habere göre zamlı yeni tarife, 1 Şubat 2021 ile 31 Ocak 2022 tarihleri arasında uygulamada olacak.

Sadece 2020'de 391 milyon 'garanti' ödemesi aldı

2020 yılında Avrasya Tüneli’nden geçmeyen 12 milyon araç için işletmeci şirkete Hazine’nin ödeyeceği garanti ödemesi tutarı 391 milyon 870 bin lira olmuştu.

Şirkete yapılan toplam geçiş garantisi ödemesi ise 100 milyon doları geçmiş durumda.



