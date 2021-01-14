AVM'lere bir bir el konuyor

15 milyar doları aşkın yatırım kredisi borcu bulunan AVM’ler, borç çeviremiyor. 30 AVM’nin bankalara devir yolunda olduğu belirtiliyor.

200’e yakın AVM borçlu

Dünya gazetesinden Yener Karadeniz’in haberine göre; 2018 Ekim ayı itibari ile kiralamalarda TL’ye geçilmişti. Uygulama öncesi döviz üzerinden kredi alan AVM sayısının yaklaşık 200 civarında olduğu ve bunların çok büyük bir kısmının da ödemelerinin devam ettiği belirtiliyor. Bu yıl itibari ile söz konusu borç miktarının 15 milyar dolar civarında bulunduğu belirtiliyor.

Gelirleri TL’ye dönen AVM’lerin kredi yükü, 2018 Ekim’den bu yana döviz kurunda gerçekleşen artış nedeni ile yüzde 25’e yakın yükseldi. Borç yükümlülüklerini yerine getiremeyen AVM’lerin bankalara devri de hızlandı. Son olarak geçtiğimiz günlerde 300 milyon dolarlık borcunun ödenmesinde yaşanan sorunlar nedeniyle Palladium AVM, Akbank’a geçti.

Ciroları 48 milyar lira azaldı

Alışveriş Merkezleri Yatırımcıları Derneği (AYD) Başkanı Hüseyin Altaş, pandeminin yanı sıra döviz borçlarının da sektörü zor durumda bıraktığını kaydetti. Altaş, “2018 Ekim ayı öncesinde kiralamalar dolar üzerinden yapılıyordu. Her basiretli tüccar gibi biz de gelirlerimizi dolar üzerinden olduğu için dolar üzerinden borçlandık. Bu borcun miktarı yaklaşık 15 milyar dolar. Gelirlerimiz TL’ye döndüğü ancak borçlarımız döviz olarak kaldığı için kurda yaşanan artış nedeni ile yükümlülüğümüz her geçen süre artıyor” dedi.