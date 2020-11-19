AVM’lerde ' parayı ver güvenli hizmet belgesini al' dönemi

Salgın sürecinde yalnızca birkaç ay kapalı kalabilen AVM’lerde Covid-19 vakaları hızla artmaya devam ediyor. Neredeyse her mağazada görülen Covid-19 pozitif çalışanlar ancak test sonuçları çıktıktan sonra evlerine gönderiliyor. Bu süreçte temasta kaldığı diğer AVM emekçileri ağır semptomlar göstermediği durumda çalıştırılmaya devam ediyor. Patronların işçiler üzerinde kurduğu satış baskısı ve ücretsiz izne çıkartma tehdidi vaka sayılarının saklanmasına uygun zemin oluşturuyor.

'Dostlar alışverişte görsün' belgesi

AVM’ler salgın sürecinde en fazla tartışılan yerlerin başında geliyor. İçişleri Bakanlığı’nın son önlemler genelgesinde de, AVM’lerin çalışma saatlerinde bir kısıtlama yapılırken buralardaki risklerin azaltılması ve çalışanların korunmasına dönük hiçbir düzenleme yer almadı. Pandemi süreci boyunca AVM’ler, daha fazla müşteri çekebilmek ve artık baş edilemez virüs yayılımı ile mücadele görüntüsü verebilmek için başka yollara başvuruyor. Pandeminin ilk dalgasından normalleşmeye geçildiği dönemde gündeme gelen Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Covid-19 Alışveriş Merkezleri Güvenli Hizmet Belgesi de bu uygulamalardan birisi. Ancak bu belge, her ne kadar bu belgeyi alan AVM’ler tarafından reklamı yapılsa da, “dostlar alışverişte görsün” belgesi niteliğinde. Siparişle alınan belge ziyaretçi sayısını arttırmayı hedefliyor

TSE tarafından verilen Covid-19 Alışveriş Merkezleri Güvenli Hizmet Belgesi kurum beyanı gereği ilk bakışta çalışan ve müşteri sağlığını korumak adına alınan hijyen önlemlerinin yeterliliğini kanıtlar nitelikte gibi görünüyor. Biraz yakından bakıp incelendiğinde ise belgenin veriliş amacının AVM ziyaretçilerinin sayısını ve mağazaların cirolarını arttırma hedefiyle hazırlandığı kolaylıkla anlaşılıyor.

Belge keyfince dolduruluyor

Hizmet Belgesinin alınabilmesi için ilk aşamada AVM yönetiminin TSE tarafından hazırlanan Öz Değerlendirme Soru Listesi’ni doldurması bekleniyor. Hazırlanan sorular içerisinde hastalanan çalışanın işyerinden izole edilip edilmediği, temasta bulunduğu işçilerin gerekli izolasyonunun sağlanıp sağlanmadığı üzerine çokça soru bulunuyor. Belgeyi alan çoğu AVM’de ise bütün semptomları gösterdiği halde henüz test sonucu çıkmadığı için çalıştırılmaya devam eden emekçiler bulunuyor. Görünen o ki; söz konusu Öz Değerlendirme Soru Listesi AVM yönetimi tarafından ‘’keyfince’’dolduruluyor. Belgeyi almak için yapılan resmi başvuru adımını ön değerlendirme ve tetkikin gerçekleştirilmesi izliyor. Bu aşamada yapılan tetkikler kısa süreli ve çoğunlukla haberli olup belge verildikten sonra bir sene kadar tekrar tetkik yapılmıyor. AVM’ler bir sene boyunca kullanacakları bu belgenin belirlenen ücretini ödeyip belgeye sahip olabiliyor. Aslında kısacası, AVM’ler parayı bastırıp, reklamını yapacağı belge edinmiş oluyor. Belgenin yetersizliğini kanıtlayan bir örnek: Nautilus AVM

Son zamanlarda artan vaka haberleri ile gündeme gelen İstanbul Kadıköy’deki Nautilus AVM, belgeyi alan AVM’ler arasında. Yönetim tarafından çokça reklamı yapılan belgenin verilişinde yeterli tetkiklerin yapılmadığının en büyük kanıtı olarak karşımıza çıkıyor. Çok sayıda çalışanın enfekte olduğu bu nedenle bazı küçük mağazaların geçici olarak mağaza patronları tarafından kapatılmak durumunda kalındığı görülüyor. Aynı AVM’nin bütün alanlarında ise TSE belgesi ile karşılaşılabiliyor. AVM’de esasında alınan hijyen önlemleri ise temizlik personelinin olağanüstü çabalarıyla sınırlı kalıyor.