AVM'lerde işçiler arasındaki vakalar artıyor: Önlem yok, baskı sürüyor

"Normalleşme" sürecinin ilk adımlarından biri olan AVM’lerin açıldığı günden bu yana çalışanlar arasında vaka sayıları artmaya devam ediyor. Sokağa çıkma yasakları döneminde dahi çalışma saatleri değişmeyen, sonrasında ücretsiz izne zorlanan emekçiler, şimdi de çalışan sayısı düştüğü için 12 saati aşan çalışma şartlarına maruz kalıyor.

Vaka sayıları artıyor

Benzer çalışma koşullarının olduğu birçok alışveriş merkezi gibi Nautilus AVM’de de vaka sayıları artmaya devam ediyor.

Çeşitli mağaza ve işletmelerde görülmeye başlanan Covid-19 vakaları son günlerde artış gösteriyor. Çoğu çalışanın aynı reyonlarda saatlerce çalışması, pandemi döneminde mola sıklığının arttırılması gerekirken azaltılmış olması, hijyen koşullarının sağlanmamış olması; çalışanların servisinin olmayıp toplu taşıma kullanmaları gibi patronların karını arttırmak üzere planlanan birçok uygulama emekçileri virüsle yüz yüze getiriyor.

İstifaya zorlanıyorlar

Yapılan düzenlemeyle birlikte her ne kadar ‘’işten çıkarma yasağı’’ getirilmiş olsa da çoğu işletme çalışanlara çeşitli mobbingler uygulayarak istifaya zorluyor.

İşini kaybetmekten çekinen emekçilerin bir kısmı ailesinin veya bir yakınının pozitif çıkmasının ardından kendisinin testi sonuçlanmadan işe gelmeye devam ediyor. Bu süreç içerisinde işletmeler bütün sorumluluğu işçiye yükleyip pozitif vaka sonucunda diğer çalışanların test yaptırmasını sağlamıyor. Vaka görülmüş olmasına rağmen hiçbir işletme kapatılmayıp hepsi çalışmaya devam ettiriliyor.

Virüsten korunmak için gerekli ekipmanları kendi ceplerinden karşılıyorlar

‘’Yaşam merkezi’’ olarak gösterilmeye çalışılan AVM’ler emekçilerin hastalandığı, öldüğü bacasız bir fabrika işlevi görüyor. Renkli indirim reyonlarının ardında satış baskısıyla virüs döneminde mücadele etmeye çalışan mağaza çalışanları, büyük kapıların önünde hastalığa karşı kendi can güvenliğini sağlayamayan güvenlik görevlileri, parlak hijyen reklamlarının temelinde ise saatlerce virüs riskiyle çalışan temizlik personelleri yer alıyor.

Üstelik çalışanların çoğu virüsten korunmak adına kullandıkları maske, dezenfektan gibi ürünlerin ücretini kendi cebinden karşılıyor.