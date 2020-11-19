AVM gerçekleri ve emekçiler

Covid-19 salgınının başladığı günden bu yana her konuda tartışma yürüyor ülkede. Ankara’da kararlar alınıyor; basın karşısında kararlar tartışmaya açık şekliyle kamuoyuna sunuluyor.

Bu bir döngü halini de aldı elbette. Ancak alınan kararların tartışmaya açık olan tarafında düzen medyasının pek ilgilenmediği, daha doğrusu halkın önünden kaçırma görevi üstlendiği noktalar yenilir yutulur değil.

En çok da emekçilerin çalışma yaşamına dair olan kısmında iktidarın ait olduğu sınıfla derin muhabbetine şahit oluyoruz.

Mart ayında korona salgını aniden ülke gündemine düştüğünde her şey hızlıca değişmeye başladı. Ancak değişim ve önlemler emekçileri büyük ölçüde kapsamadı.

Bu noktada yakından gözlemleme fırsatı bulduğumuz AVM emekçileri turnusol görevi görüyor diyebiliriz. Yazının da esasen birincil konusu AVM’ler ve AVM emekçileri. Ülkemizde resmi rakamlara göre 436 adet AVM mevcut. Bunların 126’sı İstanbul’da, 42’si Ankara, 27’si İzmir, 19’u Antalya, 15’i Bursa’da.

Dağılımlarına baktığımız zaman AVM‘ler düzenin çeşitli ihtiyaçlarına göre coğrafyalara yayılıyor.

Tek başına demografik göstergelerle açıklanabilir bir durum değil bu. O ihtiyaçların başında sık sık duyduğumuz tüketim kültürü ve meta fetişizmi geliyor. AVM’lerin inşa edildiği alanlara baktığımızda bu durumun sınıfsal bir gerçekliği yansıttığını görürüz.

Basit bir örnek verelim: Şişli’de ki bir AVM’ye gittiğinizde gördüğünüz müşteri nasıl ise çalışan profili de ona göre şekillenir. Aynı anda Esenyurt’a uğrarsanız müşteri profilinin de çalışan profilinin de nasıl değiştiğini görürsünüz. Bu da bize bir sonuç çıkarmamız açısından şiddetli doneler sunuyor.

Sermaye düzeni kentlerdeki yaşamı dizayn etmediği ölçüde düzende zafiyetler oluşur, açık verir. Bu zayıflıklar kentlerdeki milyonlarca emekçinin toplumsal tepkilerinin açığa çıkması sonucuna katkı koyabilir. Dolayısıyla son zamanlarda sık sık gündeme gelen deprem toplanma alanlarının yandaşlara peşkeş çekilmesi ve birçok noktada buralara AVM dikilmesi bu dengeyi de kapsar.

Erdoğan’ın belediye başkanlığı döneminden bu yana karnesinde yüksek not aldığı konulardan biridir bu.

2000’li yıllarda AKP iktidarı da bu peşkeş ve rant karnesine, AVM’ler konusunda çok katkı sundu.

Patronların ve sermayenin kent yaşamını çıkarları için dizayn arzusunu hiç karşılıksız bırakmadı.

Açıkça söyleyebiliriz: AVM ile AKP eş anlamlıdır. Aynı ihtiyacın ürünüdürler, aynı sınıfın arzusudurlar. Aynı sonu yaşamalarını da arzu ederiz orası ayrı...

Tatilsiz çalışanlar

Tabi buraya kadar söylediklerimiz AVM rantı ve şaşılır artışına dairdi. Bir de bu tablonun asıl yıkımı yarattığı emekçiler var.

2017 yılında Alışveriş merkezi Yöneticileri Derneği (AYD)’nin yaptırdığı bir saha araştırmasına göre AVM’lerde 480 bin kişi çalışıyor.

Yine TBMM’ye 2019 yılında sunulan bir araştırma raporuna göre de bu sayı 550 bini geçmiş bulunuyor.

Evet yaklaşık sayılar bunlar. Yani AVM’lerde yarım milyonun üzerinde emekçi istihdamı söz konusu.

Tabi daha ilginç istatistikler de var. Ayda yaklaşık 2.5 milyon kişi bu mekanlardan geçiyor. Mesai saatleri sabah 10.00 ile akşam 22.00 arasını kapsıyor. Günde 10 saatin altında çalışan AVM emekçisi yok denecek kadar az. Normal çalışma süresine ve mevcut kanuna uygun çalışanların oranı yüzde 25. AVM emekçilerinin yüzde 56’sı 25 yaş altı. Yüzde 55’i hiç tatil yapmadan çalışıyor! Yazım hatası olmasını umardım ancak okuduğunuz gibi yüzde 55’i hiç tatil yapmadan çalışıyor. Yani haftada 7 ayda 30 gün.

Kentlerin en görünür mekanlarında ve süslü vitrinlerin ardında böyle bir hayat sürüyor AVM emekçileri.

Dumansız fabrikaların birer işçisi, yer üstü madenlerinin birer parçası desek yeridir.

Birlik Sendikası hoş geldi

Bütün bu koşullara karşı özellikle son iki senedir biriken bir tepkiyi duymaya başladık. Evet; AVM emekçileri üstüne koya koya belli markalarda mücadele örnekleri sergilemeye başladılar.

Eksiği hatası ayrıca tartışma konusu olsa da bazı büyük perakende markalarında sendikal örgütlenmeyi başararak toplu iş sözleşmeleri imzaladılar. Bazı markalarda da bu başarılar yakın.

Geçtiğimiz günlerde kuruluşunu açıklayan Birlik Sendikası da AVM emekçilerinin iş kolunda yeni bir olanak oldu, güç oldu.

Hoş geldi sefa getirdi. Öncesinde biriktirdiği emek örgütlenmelerine bakınca bu iş kolunda umudu sürekli tazeleyeceği açık. Dağınık bir çalışma yaşamını, düzensiz bir hayatı; patronların vitrin ardında önüne koyduğu AVM emekçileri biriken tepkilerini gün yüzüne çıkarma iddiasını pekiştirdikçe mutlu haberler alacağımız kesin.

Bu sefer sermaye sınıfının silahı kendisine dönmüş olacak. Kent yaşamında emekçilerin ‘eğlence gettoları ‘haline gelen bu mekanlar; patronların kendi kafesleri haline gelecek. Acıyı, öfkeyi, her gün uğrayan milyonlarca insanın türlü yorgunluklarını biriktiren AVM emekçisi; bu sefer geleceğin nasıl kazanıldığını anlatmaya başlayacak.

Hem de yorgun genç elleriyle, birlikten doğan umudu nasıl inşa ettiklerini göstere göstere...